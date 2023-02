Perfumes y aguas de colonia

Las colonias y el perfume en general, son una industria millonaria que oficialmente nació en la ciudad de Colonia, Alemania, en el año 1709.

La costumbre del ser humano de ponerse alguna sustancia de buen aroma, para combatir el mal olor o simplemente para oler bien ha empezado probablemente desde el tiempo de las cavernas, puesto que nuestros antepasados que vivían en la sociedad recolectora, como su nombre dice, recolectaban, al margen de alimentos y prendas para abrigarse, estas sustancias aromáticas que existen en el reino vegetal.

Sin embargo, como lo ha sido anotado líneas arribas, la industria que fabrica productos de perfumería oficialmente se remonta a la época previa a la Revolución Industrial, donde el mundo sufrió una transformación total en todos los ámbitos.

En un principio, los perfumes no se diferenciaban entre masculinos y femeninos, sino que esta diferenciación se remonta a principios del siglo pasado.

En la actualidad se llama agua de colonia a la fragancia para los hombres y perfume para las mujeres.

No obstante haber nacido esta industria en Alemania, lo cierto es que ha tenido su evolución casi exclusivamente en Francia, por lo que en la actualidad, muchos de estos productos llevan su nombre en idioma francés. La misma agua de colonia ha cambiado du nombre a: “Eau de Toilette”.

Estas son algunas de las marcas más conocidas de aguas de colonia para hombres:

Eau de Rochas de Rochas

Eau de Toilette J’Adore de Dior

Petits et Mamans de Bulgari

Colonia de Acqua di Parma

Agua Fresca de Azahar de Adolfo Domínguez

Flor de Agatha Ruiz de la Prada

Brit Rhythm Floral for Her de Burberry

Blooming Grapefruit de Angel Schlesser

Black Emotion

Old Spice

Estas son algunos de los perfumes más populares para mujeres:

Carolina Herera 5

Agua fresca Mimosa Coriando, Adolfo Dominguez

Infusion Iris, Prada

Amor Amor de Cacharel

Miss Dior

Eau de parfum Naturelle, Chloé

Eau Dynamisante, Clarins

Eau de Rochas

Paris Venise, Chanel

Twilly d’Hermès

Bloom, Gucci

Flower by Kenzo

Tiffany&Co.

Trésor, Lancôme

Sandalo, Acqua di Parma

Shangri-la, Ovéh

The Only One, Dolce & Gabbana

Fleur d’Argent, Miu Miu

34 Boulevard Saint Germain, Diptyque

Share on: WhatsApp