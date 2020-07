Alcalde de Yacuiba insulta a través de los medios de comunicación a ex asambleísta del Chaco

El panorama político en Yacuiba se torna agitado con el pasar de los días, las denuncias entre autoridades se trasladaron en la jornada de jueves al nivel de insultos, el ex asambleísta Wilman Cardozo y el alcalde Ramiro Vallejos protagonizaron un cruce de palabras, por el tema del destino de los recursos de la devolución del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos).

Cardozo en conferencia virtual apuntó a la viabilidad de la creación del bono “Quédate En Casa”, con una base de Bs 5 millones de los 20 reasignados del IDH por el gobierno nacional y con parte del presupuesto del Gobierno Municipal. “Desde marzo no hay gasto público en las instituciones, Janine Añez sacó para los bonos de la plata que no se está gastando, lo mismo Adrián Oliva y Quecaña… Tienen plata programada del desayuno escolar, en resumen tienen Bs 46 millones no gastados en educación, el total 263 millones en inversión pública, quiero decirles a los ciudadanos su alimentación está segura, deben hacer modificaciones para dar el bono y de comer a la gente”, declaró a tiempo detallar presupuestos de diferentes reparticiones municipales.

Apuntó a las denuncias de sobre precios y acusó al alcalde Vallejos de “traidor”, “sinvergüenza” y de inclinarse por el Movimiento al Socialismo (MAS), y de buscarlo para formar parte del gobierno de Jeanine Añez. “Algunos alcaldes como el de Yacuiba, no me da la gana de mencionar, se volcó al MAS, todos los días sale a ofenderme, nos juró lealtad para ser alcalde, me da bronca, actúa con mezquindad, déspota con el pueblo, ahora habla bien del MAS otra vez, fue a buscarme corriendo cuando subió la presidenta, quería ser parte de la oposición, corruptos comprando barbijos a 90, alcohol a 30 y 50, quiero decirles a los masistas no acepten a estos sinvergüenzas, tránsfugas” expresó.

Cardozo mencionó que Vallejos inscribió a su cuñado (Miguel Rejas) como candidato a senador por el MAS y de buscar nuevamente al partido azul. “Firmes como el quebracho, vamos a seguir dando pelea a estos tipos, con la plata del pueblo no van hacer negocio, no se aprovecharán de la pandemia. La plata no es de ustedes es del pueblo, que esperan para renunciar”, sostuvo.

En respuesta el alcalde Ramiro Vallejos, visiblemente molesto y con tono elevado le pidió respeto y lo tildó de golpista e instigador, de pretender utilizarlo en la gestión municipal para beneficio personal. “Escúchame Wilman, haz empezado a insultar y carajear, no eres dueño de nadie para estar cara…do pe….jo, me vas a respetar de frente como hombre, jamás te he faltado el respeto, te has pasado de la raya, te has pasado de atrevido, irrespetuoso de golpista, instigador, no estoy dispuesto a soportar tu bellaquería sinvergüenza, pido disculpas al pueblo, por reaccionar, me siento ofendido, víctima de ese individuo”, declaró la autoridad edil.

Vallejos refutó los datos expuestos de presupuesto por Wilman, que no confunda los conceptos con los ingresos mensuales y fuentes de financiamiento. “Una cosa es presupuesto otra liquidez, lo que has dicho no tiene nada de veracidad y te lo voy a demostrar caso por caso la próxima semana”, aseveró.

Las polémicas declaraciones de los personajes políticos en medio de la emergencia en salud que aqueja a Yacuiba, fueron tomadas como un show mediático por la opinión pública, solicitan enmarcarse en gestiones y soluciones a las problemáticas de urgencia.

