Desmienten acusación de concejal acerca de sobreprecio en compra de equipos de bioseguridad

En las últimas horas, el concejal de Unidos Para Renovar (UNIR), Alberto Valdez, realizó una denuncia contra la Alcaldía de Tarija y la empresa proveedora de insumos en salud “Casambiente”, por un supuesto sobreprecio en la compra de guantes de bioseguridad que fueron entregados a los centros de salud del Municipio de Tarija, acusación desmentida desde la Alcaldía como desde la empresa proveedora, quienes aseguran que las declaraciones de la autoridad del concejo serían falsas y con tinte político.

Ante esta denuncia, la propietaria de la empresa Casambiente, María Teresa Justiniano, informó que no existe sobreprecio en la venta de los guantes, y estos contarían con la certificación de inspección, porque se trata de un producto fabricado con material resistente aprobado para el uso médico.

“Nosotros hemos hecho la venta al Gobierno Municipal de este lote de guantes de nitrilo G10, que es un gramaje especial, tienen sensibilidad táctil y es altamente resistente; nos mandaron una cotización donde se solicitaba que el producto que se estaba buscando sea un producto que tenga una ficha técnica y certificación, y eso es lo que nuestro producto cuenta. Lo único que está haciendo el Concejal es utilizar a mi persona en algo político y tanto mi empresa como mi persona, actuamos bajo las normas y sin ninguna afinidad política”, explicó la gerente propietaria de Casambiente.

En tal sentido, Justiniano ha informado que no existe tal sobreprecio, puesto que el valor de venta de su producto se encuentra dentro del parámetro de distribución del 13 por ciento, afirmando con documentación en mano, que su empresa adquiere el producto a bolivianos 1,26 la unidad.

“Yo compre esos guantes a 1,26 y el precio de venta es 1,45 y si hacemos números no existen sobreprecio pues tengo un margen del 13 por ciento para ganancia y aparte de eso, el Concejal ha hecho una acusación en mi contra por un supuesto sobrepeso de 100 por ciento cuando no es así, el Concejal ha bajado del SICOES otros procesos de compra para comparar, pero no es el mismo producto, son de otra marca y otras especificaciones”, resaltó.

Por su parte, el secretario municipal de Desarrollo Humano, Rodrigo Fuenzalida, ratificó la falsedad en la denuncia de Valdez, explicando que todo el proceso de adjudicación es controlado por las instancias nacionales correspondientes, además de que el producto debe cumplir condiciones específicas. “El Concejal solo busca continuamente desestabilizar la gestión municipal con acciones políticas. Sobre esta denuncia quiero poner algunos puntos, primero, si el Concejal cree que existe sobreprecio lo que le corresponde a él es hacer la denuncia de manera inmediata a la Fiscalía, sino, se convierte en cómplice, segundo, todo lo que sea hecho está enviado y controlado por el Viceministerio de Transparencia para que se revise, y tercero, estos productos son para los centros de salud, son productos americanos que tienen toda la garantía y fueron adjudicados mediante cotizaciones como corresponde,”, puntualizó Fuenzalida.

Nuevo Sur

