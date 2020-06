Presidenta Añez estuvo en Tarija y entregó ítemes y equipos de salud

Ayer martes en horas de la mañana, Jeanine Añez presidente de Bolivia a su arribo a Tarija, en un acto preparado en el salón auditorio del servicio departamental de salud, hizo entrega a las autoridades del Sedes, equipos médicos para terapia intensiva, laboratorio y ginecoobstetricia que constan en 6 piezas servocunas, que son equipos de cuidados intensivos neonatales, 3 piezas microscopios, 5 piezas ecografos y 400 items para el personal de salud en sus diferentes áreas.

En este acto, estuvieron presentes también, Yerko Nuñez ministro de la presidencia, Victor Hugo Zamora ministro de hidrocarburos, vice ministra de salud, autoridades departamentales, Sedes y Hospital San Juan de Dios.

En primera instancia, Adrian Oliva Alcázar gobernador departamental, resaltó la presencia de la presidente de Bolivia e hizo conocer que se están haciendo todos los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus y que es altamente satisfactorio que se haya cumplido, con el compromiso de traer a Tarija los 400 items que servirán para seguir luchando desde diferentes areas de salud y contener la propagación de la pandemia.

Posteriormente, el gobernador, también hizo entrega en manos de la presidente del pais, un proyecto de atención integral de la mujer, «Tarija tendrá la primera ciudad mujer de Bolivia, para que se reivindique y prevalezcan sus derechos» explicó Adrian Oliva.

Por su parte, Victor Hugo Zamora delegado presidencial, manifestó que se están coordinando todos los trabajos en esta emergencia sanitaria, principalmente con el gobernador departamental, y la participación de autoridades municipales, se está apelando, a la madurez y conciencia de la población tarijeña, para acatar todas las medidas, dijo.

Luego habló Jeanine Añez presidente de los bolivianos, para referirse a los difíciles momentos de lucha contra el enemigo invisible, dijo, que estos deberían ser instantes de solidaridad entre todos los bolivianos, priorizando la salud y la vida, «estamos haciendo todos los esfuerzos para salir adelante, lo que no se hizo durante muchos años por la salud, estamos tratando de hacer todo lo que podemos en muy poco tiempo» enfatizó.

Tenemos varios aspectos en contra, apuntó, la crisis de trabajo, muchas personas incluso han sido despedidas de sus fuentes laborales a nivel mundial, estamos en una crisis económica, una marcada crisis de salud, pero, se está trabajando para salir adelante, «probablemente muchos pensarían en una varita mágica para llegar hasta todos los municipios y departamentos al mismo tiempo» añadió.

Antes, se contaba solamente con 3 laboratorios moleculares en todo el pais, dijo, «ahora en Bolivia tenemos 14 laboratorios» acotó, dio a conocer también, que se están implementado 955 camas en el pais, para 375 unidades de terapia intensiva, falta mucho por hacer, «hemos cumplido también, el compromiso de traer los 400 items para este departamento, resaltó.

En el final, lamentó que, mientras el gobierno pone todo el esfuerzo para luchar contra la pandemia, desde la asamblea legislativa se hace todo lo contrario, se está boicoteando a todos los esfuerzos que se están realizando, además en actos terroristas se están haciendo volar torres de comunicaciones y secuestrando periodistas, «eso no puede estar sucediendo, que se retrasen 1 o 2 meses las elecciones no tendrá mucha repercusión» apuntó, posteriormente, las autoridades, firmaron los documentos de recepción y entrega de equipos y los 400 items para el departamento.

La Presidente transitoria, trajo ítems de salud para Tarija y en el acto de entrega al admitir que todavía falta mucho por hacer, responsabilizó al “evismo” del terrorismo en Bolivia, como la voladura de antenas de Entel.

“En un momento de crisis como el que estamos viviendo, cómo es posible que el ‘evismo’ tenga que volver para impulsar violencia desde El Chapare, para que salgan a la calle sin importar el contagio”, criticó al admitir contagio masivo en aquella zona.

“Es una irresponsabilidad absoluta, no se puede ni se debe actuar de esa manera en una situación con tanta desgracia”, agregó la Mandatario que llegó junto al Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a un acto donde también estuvo el Gobernador Adrián Oliva Alcázar.

Esos ataques terroristas para rearticular a los seguidores de Evo Morales, desde Buenos Aires, no lo vamos a permitir, la democracia y todo lo que hicieron los bolivianos para reencauzarla, no se puede poner en riesgo, no lo vamos a permitir, advirtió.

Humillación

“No es posible que desde la Asamblea (plurinacional) pretendan, permanentemente, humillar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía, son personas que están ayudando mucho para enfrentar la pandemia, están en primera fila como nuestros héroes de blanco”, remarcó.

Todos ellos merecen respeto, más si están luchando por la vida de los bolivianos, no es posible, en un momento de tanta desgracia, hacer terrorismo al volar torres de comunicación y secuestrar periodistas y amenazarlo de muerte, de linchamiento, enfatizó.

Actuar así en un momento tan sensible, es ser canalla, los bolivianos no debemos responder a esa irresponsabilidad, esta crisis debe unir a los bolivianos, exhortó en el acto transmitido por el canal de televisión del Estado y por el Internet.

Recordó su pedido a la presidenta del Senado, de explicar al pueblo que valoración médica tomó para aprobar la Ley de convocatoria a elecciones en septiembre, aseguró que no se opondrá a la fecha de elección que establezca el Tribunal Electoral.

Es necesario tener certidumbre sobre la democracia, no es fácil gobernar con una Asamblea nacional que lo único que hace es boicotear y no ayudar para enfrentar la crisis sanitaria, pero no es responsable no saber si el día de votación, no habrá peligro de contagio, acotó.

Postergar uno o dos meses las elecciones no hace daño a nadie, ganarán los bolivianos, añadió al asegurar que el gobierno está por la vida y protección de los ciudadanos, no obstante, acatarán la decisión del Tribunal Electoral.

Llamarnos prorroguistas es tremendamente irresposable e injusto, salir de una crisis política para entrar a otra sanitaria, no es fácil, pero lo que nos hace salir adelante es la responsabilidad con el país y los bolivianos.

LABORATORIOS

La Presidente precisó que en Bolivia solo había tres laboratorios para analizar el coronavirus, con el gobierno transitorio se aumentó a 14, cada año habilitaban 352 camas hospitalarias, ahora, en tres meses habilitaron 955.

Antes se habilitaban 900 items de salud por año, ahora en tres meses, crearon 2 mil 239 nuevos. Actualmente se instalan 375 nuevas unidades de terapia intensiva que es 3 veces de lo que había en el anterior gobierno, comparó al admitir que falta mucho por hacer.

René Montoya / Fernando Barral Zegarra

