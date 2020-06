Servicio Estatal de Autonomías señala que se deben elegir nuevas autoridades en el Chaco

En viernes salió a la luz un informe del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en respuesta a la Asamblea Regional, el documento afirma que el ejecutivo regional del Gran Chaco y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, no están reconocidos en la prórroga de mandato según la ley 1270, en efecto, serían considerados solo servidores públicos designados.

La ley 1270 “Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas”, no tiene alcance en los ejecutivos del Gran Chaco, establece la prórroga de los mandatos nacionales y subnacionales “hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025”.

Los subgobernadores pasaron a denominarse Ejecutivos Transitorios del Órgano Ejecutivo Regional Transitorio, según la Ley Transitoria de conformación y funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

El documento señala que la Asamblea Regional del Gran Chaco, es la institución que determinará y definirá la homologación de la designación de los Ejecutivos Transitorios, para su permanencia y continuidad.

En consultas a la Asamblea Regional manifestaron que la nota ingresó el viernes, el lunes convocan a sesión, que por normativa tiene un margen de 24 horas, por lo que el martes l Pleno analizará de manera formal el informe.

En sesión del Pleno, analizarán si ratifican a los Ejecutivos Transitorios o eligen nuevas autoridades de entre los asambleístas, por el tiempo que restante a este período. Se conoce de manera extraoficial que hay opiniones dividas en los asambleístas, algunos optaron por no brindar declaraciones. Al respecto el asambleísta Carlos Rodríguez, manifestó el domingo que la sesión del viernes fue suspendida y aguardan un informe de la Cámara de Senadores. “Estamos esperando la convocatoria del presidente de la Asamblea, tenemos que ver los procedimiento y dar una respuesta a la población, en medio de esta pandemia determinar lo mejor”, sostuvo.

La respuesta de la Asamblea mantiene en suspenso a la población, José Quecaña como Ejecutivo Regional Transitorio, deberá aguardar la sesión que determine su continuidad o cambio. Algunos sectores en algún momento exigieron su renuncia, incluso el Comité Cívico, en esta situación crítica, la población pide actuar sin generar perjuicios.

Quecaña

El Ejecutivo Regional José Quecaña ante el informe del Servicio Estatal de Autonomía (SEA) que señala que los Ejecutivos de Desarrollo no están contemplados en la ley 1270 de prórroga de mandato, acusó a la Asamblea de intento de asalto a la institución, que perjudicaría de manera directa al funcionamiento del hospital de tercer nivel.

“No voy a entrar en debate, mientras estoy trabajando por salud, otros están queriendo asaltar el Gobierno Regional, algunos, que lo hagan por mí me voy a mi casa mañana, si antes de la cuarentena tardaban dos meses en habilitar firmas, en tiempo de pandemia mínimo tres o cuatro meses, toda la platita están más en salud, quien va salir perjudicado es el hospital (Fray Quebracho) algunos políticos dicen hay que cambiar, todos los días se firman cheques, salarios, estamos en proceso de equipamiento, en menos de un mes se va caer el hospital de tercer nivel”, afirmó.

Quecaña aseguró que el informe del SEA es “una opinión” y no de carácter vinculante, la autoridad sostiene una condición de electo y que cuenta con respaldo técnico y legal en base a un anterior documento de la misma institución. “Algunos asambleístas, creo que el 80% va hacer lo que dice la normativa, el 20% lo que dice su ambición política, yo fui electo en 2015 y la ley transitoria 927 como electo me dio una tarea transitoria, y la ley 1270 amplía esa tarea transitoria a los electos, nos habilita hasta que se elija las nuevas autoridades, hay un informe anterior del SEA, donde dice que no pueden cambiar a los Ejecutivos, hay un informe técnico respaldado donde nos da la razón y ahora sale otro informe con vicios políticos, ”, manifestó.

Al respecto el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión refirió que en una reunión virtual con cívicos de Caraparí y Villa Montes, enviaron un voto resolutivo a la Asamblea, en el que exigen dar cumplimiento al informe del SEA.

Solicitan nueva designación de autoridades en el Gran Chaco, respaldan la elección de entre los asambleístas. “Exigir la destitución del Ejecutivo Regional Transitorio José Quecaña, y la designación inmediata de un nuevo de entre los asambleístas hasta que emerjan nuevas autoridades de las elecciones subnacionales, la destitución de Lorgio Tórrez y Robert Ruiz, rechazamos cualquier intento de homologación, nos declaramos en estado de emergencia en caso de no dar curso ”, expresó Hilarión.

El documento que causó furor el fin de semana, será tratado en sesión este martes por la Asamblea Regional, donde pondrán a votación si ratifican a los Ejecutivos transitorios o eligen nuevas autoridades, que podrían asumir según la normativa algún asambleísta.

