Reportan 11 nuevos casos de coronavirus en Tarija

Ayer en horas de la tarde, mediante reporte epidemiológico desde Sedes Tarija, se reportaron 11 nuevos casos positivos de coronavirus, ascendiendo así a 123 las personas que se infectaron con covid-19 en todo el departamento.

Se trata de 2 pacientes de sexo femenino de 60 y 56 años de edad que corresponden al municipio de Cercado, 2 pacientes de Villa Montes, 1 de sexo masculino de 70 años de edad y otra persona de sexo femenino de 21 años, 6 pacientes que pertenecen al municipio de Yacuiba, 5 de sexo masculino de 29, 30, 34, 39 y 47 años de edad, 1 paciente de sexo femenino de 84 años, finalmente 1 paciente de sexo masculino de 34 años de edad que corresponde al municipio de Caraparí.

El resumen se detalla de la siguiente manera, 2 pacientes de Cercado, 2 de Villamontes, 6 pacientes de Yacuiba y 1 que corresponde a Caraparí, los nexos epidemiológicos de estos 11 nuevos casos positivos de coronavirus, se encuentran en etapa de investigación para su testeo y monitoreo correspondiente.

Por tanto, el total de casos positivos de coronavirus en el departamento de Tarija ascienden a 123, los notificados son 903, descartados 742, recuperados 11 y 5 personas fallecidas.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Paúl Castellanos, informó el lunes que durante esta semana se ejecutará un plan de pruebas rápidas de coronavirus Covid-19 en los 11 municipios de ese departamento, para evitar un contagio masivo. «Queremos en esta semana empezar con pruebas rápidas en todo el departamento de Tarija, porque se debe pesquisar a la persona que esté empezando con la enfermedad, si logramos captarlos a ellos se los puede aislar y evitamos los contagios, porque a veces la gente tiene temor a decir que tiene coronavirus porque hay cierta intolerancia», informó a los periodistas.

El Director agregó que el objetivo principal del testeo es identificar a los pacientes antes de que propaguen la enfermedad, lo que derivaría en el colapso del Sistema de Salud en Tarija.

Castellanos detalló que de 10 camas de terapia intensiva que se tiene en el hospital ‘San Juan de Dios’, cuatro están ocupadas, pero si la enfermedad afectara en un solo momento a la población, más de 300 personas necesitarían terapia intensiva «En el hospital San Juan de Dios la Gobernación ha puesto la sala COVID-19 con 10 camas de terapia intensiva, ahora se va trabajar para que se pongan unas 10 camas más en el mismo hospital, sin embargo, si esta enfermedad nos afectara en un solo momento a todos, tendríamos más de 300 personas que necesitarían terapia intensiva, entonces no alcanzarían ni todas las camas que tenemos», agregó.

El departamento de Tarija se mantiene en cuarentena rígida para frenar la propagación de la pandemia, con evaluaciones semanales.

Falencias en Terapia Intensiva

Ayer por la mañana desde el Sedes Tarija, se ofreció una rueda de prensa en la que Paul Castellanos y Claudia Montenegro autoridades de esa institución, dieron a conocer el informe covid-19, en el mismo que debido a que el domingo no se reportó ningún caso sospechoso ni positivo de coronavirus en Tarija, se hizo conocer que los dias domingos se suele realizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio de biología molecular, «eso no quiere decir que no se trabaja, cuando existen casos de emergencia, esas pruebas son procesadas» manifestó Montenegro.

Por su parte Castellanos dio a conocer que ahora, después de la determinación acertada de no levantar por el momento, la cuarentena rígida por parte de las autoridades departamentales en base a criterios médico epidemiológicos de instituciones y particularmente del Hospital San Juan de Dios, dependerá mucho del comportamiento de la población para que, de una vez por todas, se aprenda a vivir de un modo covid-19, con el distanciamiento social, el uso de barbijos, lavado frecuente de manos y la utilización del alcohol en gel, «entonces, será crucial este hecho, para no llegar a colapsar los hospitales y las instituciones de salud, por que es lamentable que la gente no entienda ahora que hay que cuidar la salud, no creo que sea necesario tener que recurrir a sanciones, o métodos coersitivos para cumplir una medida, dependerá mucho de cada uno de nosotros» añadió.

Luego, al ser consultado respecto a la capacidad de las unidades de terapia intensiva a nivel departamental, el director del Sedes, reconoció que, ahí existen falencias muy marcadas, por ejemplo el HRSJDD cuenta con 13 camas, la CNS con 3, llegarán otras 4, Bermejo con 5 camas, 2 para niños y 3 para adultos, ahí tenemos otro problema, hay camas pero no existe personal, en Yacuiba existen 6 camas, número insuficiente de donde se lo vea para afrontar cualquier contingencia, si los casos positivos se incrementan masivamente, se necesitarán por lo menos 100 a 200 camas y esa cantidad en todo el departamento de Tarija, no existen, aseveró. «Esa es precisamente la finalidad de no flexibilizar por el momento la cuarentena rígida, «depende mucho ahora, del comportamientode la población en su conjunto, para no ingresar a un periodo mucho más crítico» concluyó Castellanos.

René Montoya

