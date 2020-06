Maestros vuelven a protestar por su despido

Un grupo de unos 20 maestros volvieron a movilizarse este miércoles para exigir al Ministerio de Educación su reincorporación al sistema educativo, del cual fueron sacados ilegalmente, tras ser llevados a enseñar en las Normales de maestros.

El profesor Nery Yave Martínez informó que sus pedidos no fueron escuchados, por el contrario el Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, continúa descalificando las movilizaciones con el criterio de que tienen carácter político.

Pese a las movilizaciones y una huelga de hambre en La Paz a donde fueron tres delegados maestros de Tarija, el Ministerio no da brazo a torcer, los maestros no son reincorporados en el sistema educativo hace casi ya tres meses, explicó.

En el país hay 464 maestros con este problema y en el departamento de Tarija, 26, precisó al añadir que el Ministro argumenta que se terminaron los contratos, se les agradeció sus servicios y sin previo aviso fueron sacados del sistema.

Los maestros de inmediato asumieron defensa y a exigir la reincorporación en el sistema donde trabajan y fueron llevados para impartir conocimiento a quienes se forman para profesores, de acuerdo a los movilizados, algunos golpearon sus cacerolas.

Yave Martínez aseguró que todos los maestros en conflicto están en el Escalafón, participaron en diferentes programas de educación superior, después fueron excluidos, problema que empeoró con la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Consultado por qué fueron sacados del sistema, respondió que algunos maestros fueron despedidos en enero, ellos tenían tres meses para reubicarse, pero no no se dio, otros maestros son de diferentes especialidades, que no se enseñan en este distrito.

Otro argumento es que en el caso de Profocon, los maestros fueron despedidos sin previo aviso en abril, generando la reacción inmediata y la exigencia de que cumpla la Ley y la Constitución, al margen de la huelga de hambre en La Paz, no descartan otras medidas.

Se optó por las medidas de presión en La Paz ante la falta de contundencia en las movilizaciones aisladas por distritos, en Tarija hace un par de semanas empezaron las movilizaciones, incluso hubo una huelga de hambre en la Dirección de Educación, sin resultado.

Fernando Barral Zegarra

