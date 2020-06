Empresas de entrega a domicilio piden que los dejen trabajar

Debido a la cuarentena que se está viviendo a nivel nacional, aumentaron en Tarija las empresas “delivery´s” que llevan todo tipo de alimentos a las casas, pero chocan con problemas con la alcaldía por pedirles esta institución licencia de funcionamiento entre otros requisitos, siendo que ellos ayudan a que la población a que no salga de sus casas, explicó el representante de los delivery`s en Tarija, José Romero.

Romero dijo que la crisis económica actual en todo el país hizo que se organicen para indicarle al alcalde de la provincia Cercado, Rodrigo Paz, que es fácil quedarse en casa cuando se tiene un sueldo mensual y no vivir como los delivery´s del día.

Porque si no trabajan los delivery´s o las motos, ese día no come su familia que depende de ese trabajo informal, lo cual es para esta organización difícil hacerlo.

También mencionó Romero que es difícil tener estas iniciativas que ayuden a la población a quedarse en casa. Las motos ayudan a que la gente se quede en la cuarentena.

Según este representante de los delivery´s, tienen experiencias con señoras de la tercera edad que a través del whatsapp o una llamada telefónica les piden que se les hagan sus compras, las cuales se las realiza teniendo las medidas de bioseguridad correspondientes.

Con lo cual estas personas de la tercera edad ya no salen a las calles a exponerse a algún contagio por hacer sus compras en los mercados municipales.

Para concluir José Romero pidió al alcalde Paz que piense en su pueblo en esta época de pandemia y no se aproveche de la situación para querer lucrar mediante el cobro de una patente para este trabajo.

