Se reporta nuevo caso de corona virus en Cercado y hasta el momento se realizaron 212 pruebas rápidas

Este lunes 25 de mayo Tarija reportó un nuevo caso de Covid–19 correspondiente a la provincia Cercado, se informó desde el laboratorio de Biología Molecular dependiente del Servicio Departamental de Salud Sedes, con este último, los casos confirmados ascienden a 19 y también se informó la recuperación de un conscripto de las Fuerzas Armadas.

Según este informe presentado, el caso correspondería a un paciente de sexo masculino de 49 años de edad que una vez sometido la prueba PCR habría dado positivo, mismo que se encuentra aislado y a consulta sobre el estado de salud del mismo informaron que se encuentra estable.

Ayer por la mañana, en una rueda de prensa virtual realizada desde Sedes, Roberto Morales director del Hospital San Juan de Dios, Marcos Oliva sub director y Mara Gamarra responsable de laboratorio de referencia covid-19 de ese nosocomio, explicaron a los medios de comunicación y a la población, respecto al manejo de las pruebas rápidas que se están realizando. «En la primera fase, se han realizado 212 pruebas rápidas, de las cuales 9 pruebas salieron reactivas y 193 no reactivas, en esta fase, se tomaron muestras rápidas en los sectores de la prensa, salud, policía y fuerzas armadas que encontramos como los sectores más vulnerables», manifestó Roberto Morales director del HRSJDD, dijo también que estas pruebas, ayudaron mucho para el testeo y posteriormente mediante las pruebas PCR detectar los casos positivos.

Luego, Marcos Oliva sub director del mencionado hospital dio a conocer que se está ingresando a una segunda fase en la que mediante los datos obtenidos hasta este momento, se podrán ubicar a los pacientes recuperados para que puedan donar plasma sanguineo para realizar los respevtivos tratamientos a pacientes con Covid-19.

En esta fase segunda, hemos visto por conveniente después de un análisis médico epidemiológico, como los sectores de vulnerabilidad, efectuar estas pruebas rápidas en los mercados, Emat y algunos barrios para poder efectuar una labor de rastrillaje, enfatizó, «sabemos que es una etapa delicada, donde cunde el miedo y la estigmatización, pero debemos hacer estas pruebas por lo menos a un 3% de cada uno de estos sectores», añadió Oliva.

Finalmente, Mara Gamarra responsable de laboratorio covid-19 de pruebas rápidas, alimentó lo que manifestaron ambos galenos, «estamos, mediate estas pruebas rápidas de anticuerpos, en la labor de encontrar a la persona que puede ser potencialmente donante de plasma sanguineo para el tratamiento de un paciente con coronavirus», explicó, «cuando en estas pruebas de anticuerpos encontramos un IgM encontramos al paciente activo y cuando encontramos un IgG encontramos al paciente con un recuerdo, anticuerpo y memoria, paciente curado del coronavirus y dispuesto a donar plasma sanguíneo», concluyó la experta de laboratorio del Hospital San Juan de Dios.

Pruebas rápidas

El director del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, Jorge Morales, informó el lunes que hasta la fecha lograron realizar un testeo a 212 personas con pruebas rápidas de Covid-19 de las cuales 19 fueron catalogadas como «reactivas», lo que no necesariamente quiere decir que tienen coronavirus, extremo que se debe confirmar con una prueba PCR.

«Informar sobre el manejo de las pruebas rápidas que estamos haciendo en el Hospital San Juan de Dios, quiero decirles que hasta el momento hemos logrado realizar 212 pruebas rápidas, de las cuales 19 han sido reactivas y no reactivas 193, volvemos a aclarar de que en las pruebas rápidas no existe positivo ni negativo, sino hablamos de reactivo y no reactivo», informó en conferencia de prensa.

El Director acotó que entre las personas que pasaron por el testeo se tiene a grupos de la prensa, Ejercito, Policía nacional, personal de salud y 45 pruebas a personas que estaban en Salta para que puedan retornar a nuestra ciudad de Tarija. «A estas personas que han dado reactivas lo que corresponde es que tengan un aislamiento y a continuación realizar la prueba PCR para confirmar o descartar, pero estos pacientes tienen que mantenerse en una cuarentena, esto es importante que la gente sepa eso que los que dieron reactivo deben mantenerse en cuarentena por 14 días», agregó y añadió que las pruebas rápidas las realizan en base a un criterio médico y epidemiológico, mismas que sirven para testear a la población para saber la situación real del Covid-19.

El subdirector del Hospital San Juan de Dios, Marcos Oliva, mencionó que ahora se ingresará a una segunda fase de las pruebas rápidas. «Estamos ingresando a una segunda fase de testeo a otros sectores vulnerables como en mercado públicos, personal de EMAT y luego vamos a ir ingresando a barrios de acuerdo a orientación que nos de epidemiología del Sedes, porque ellos saben dónde hubo casos y debemos ampliar la búsqueda», precisó.

Nuevo Sur

