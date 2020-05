Tarija continuará en cuarentena rígida

El Alcalde Rodrigo Paz Pereira, pidió la continuidad de la cuarentena rígida en la población para evitar la propagación del coronavirus, aunque también la flexibilización para la ejecución de algunas obras municipales.

“Aunque yo estoy pidiendo cierta flexibilización, cuarentena total sí, pero hay hospitales que estamos construyendo, hay sectores de la construcción que podrían trabajar en horarios específicos”, confirmó la autoridad municipal.

No en horarios matinales para que no se mezcle ni se genere tráfico ni excusa para que algunos generen desorde, hay otros servicios que son importantes y pueden tener horarios específicos en la tarde, argumento el munícipe. “Quiero aprovechar por la tarde para hacer ciertos arreglos de la ciudad, porque la ciudad no fue tratada en estos meses por el tema de la cuarentena, estamos viendo cómo solucionamos eso”, prosiguió tras un acto efectuado.

El alcalde fue uno de los primeros en pedir al COED (Comité Operativo de Emergencia Departamental) el mantenimiento de la cuarentena rígida, que la gente salga a las calles de acuerdo al último dígito de su carnet de identidad al ser Tarija zona de riesgo. “Tarija está en alto riesgo, los números están subiendo y evidentemente, si aflojamos ahora se nos puede escapar de las manos y sería un problema muy grave”, agregó Paz que entregó 100 mil barbijos y 100 mil guantes a la Policía este viernes.

El Alcalde también dijo que prevén la entrega de 400 toneladas de alimentos a diferentes sectores vulnerables, es importante, determinante que la población, vecinos y vecinas mantengan la disciplina, barbijos, guantes, higiene, distancia. “Si nos contagiamos tenemos que ir al hospital, si no nos contagiamos no tenemos que ir al hospital y eso es lo importante, no ir al hospital, no ser tratados por algún tipo de enfermedad, rogar a los vecinos disciplina”, insistió.

El Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Rodrigo Fuensalida Cardona, informó que un laboratorio para el coronavirus tiene una capacidad de analizar 94 muestras por día, el segundo laboratorio 44 muestras en el mismo período de tiempo. “Una vez que tengamos la capacidad instalada completa, vamos a tener casi 140 muestras por día, que creo para Tarija es una cifra importante y con eso tener datos exactos, de esa manera podrá actuarse sobre información real”, agregó.

Fernando Barral Zegarra

