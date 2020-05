Cívicos chaqueños se pliegan al pedido de renuncia de máxima autoridad de esa región

Los presidentes cívicos de los tres municipios de la Región Autónoma del Gran Chaco (Yacuiba, Villa Montes y Caraparí), emitieron un voto resolutivo en el que exigen la renuncia de José Quecaña , afín al MAS, quien ostenta el cargo de Máxima Autoridad Ejecutiva de esa región, debido a que está involucrado en presuntos hechos de corrupción.

El documento se emitió este viernes, luego que se filtró un audio en el que se escucha a Quecaña realizando una supuesta negociación respecto al pago canasta alimentaria en esa región, para devolver un favor recibido en tiempos de campaña.

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión, afirmó que el pedido tiene el respaldo de la mayoría de las instituciones del Gran Chaco; asimismo, se exige la renuncia de todos los miembros de la Asamblea Regional del Gran Chaco. «Los tres comités cívicos de la región, Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, hemos sacado un voto resolutivo exigiendo la renuncia de José Quecaña por estos hechos; la mayoría de las instituciones se pronunciaron exigiendo su renuncia», informó a la ABI.

Hilarión agregó que la Asamblea Regional, que debería fiscalizar y denunciar ese tipo de hechos irregulares, hasta la fecha no activó ninguna acción y no mostró interés para aclarar esta situación. «Según ellos (los asambleístas) la competencia es de la parte judicial, pero andan así a medias tintas (…), por eso también en el voto resolutivo estamos pidiendo la renuncia de la Asamblea Regional porque no cumple sus funciones», agregó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet