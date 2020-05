Más de tres mil mamás ya cobraron el bono “Jefas de Hogar”

Se estima que más de 3 mil mamás recogieron el bono de la gobernación, denominado “Jefas de Hogar” establecido en este departamento, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, según el Director del Fopet, Luis Carlos Barrio.

El primer día de entrega recogieron 938 mamás, el segundo 1.200 y el tercero o este jueves, preveían otra cifra superior a 1.200, según el funcionario que estimó seguir subiendo a diario el número de beneficiarias en toda la región.

Barrios además informó que un equipo técnico y jurídico está trabajando los casos de aquellas mamás que tienen documentos probatorios de que son el sustento económico de sus hijos, pero que no están en el Registro Único Del Estudiante (RUDE). “Estamos escuchando los casos aquí, personalmente me toca salir a atender a las mamás que están visitándonos en la gobernación, para conocer en detalle, son casos únicos, cada familia es un mundo, atenderlas con amplitud”, manifestó.

Consultado si hay un margen para incrementar por encima de las 27 mil 500 beneficiarias inicialmente anunciadas, Barrios contestó que no tiene esa estimación, aunque sólo en Cercado más de 300 mamás se anotaron, dicen ser madres solas y dejaron documentos.

También están observando en provincias cómo está evolucionando la otorgación del bono, en general es positivo, hay un buen trabajo coordinado con el banco Unión que es el único, en todo el departamento, en otorgar este beneficio.

Trabajan en base a datos del Ministerio de Educación, según comentó al añadir que en promedio cada una de las madres es responsable de tres hijos, a quienes tiene que llevarles el sustento, ante la ausencia del padre.

Consultado si estas cifras reflejan que muchos varones se descuidaron de la responsabilidad de sus hijos, Barrios respondió que confirma los resultados del estudio de pobreza multidimensional efectuado por la gobernación y avalado por Naciones Unidas.

Este estudio mostró que más del 21% de familias en Tarija están compuestas por madres Jefas de Hogar, “21% es una cifra alta, de personas que son mujeres y tienen a su cargo su familia, no hay un sostén, apoyo de una pareja”, expresó.

En el caso de los varones un 7% estimativamente están a cargo de sus hogares solamente ellos, o la mujer a fallecido o se ha ido, un sinfín de causas, en total un 28% de familias son sustentadas solamente por la mamá o el papá, la jefa o jefe de familia, cerró.

Error en base de datos

Desde las primeras horas de este jueves, se dieron cita muchas madres, cargando a sus hijos, en las afueras del banco unión, para cobrar su bono, jefa de familia, pero pasaron las horas y las filas no se movían, viendo cómo los menores lloraban de hambre, frio, o de sueño, no pudiendo hacer nada sus mamás para poder callarlos, ya que si se salían de la fila, perdían de lugar para cobrar este dinero, que hace tanta falta.

Luisa (nombre convencional, para ocultar su identidad, por cualquier represalia), nos contó que no puede cobrar el bono, a pesar de ser madre soltera y estar a cargo de una niña de cuatro años, por no salir en el sistema que maneja la gobernación para esta ayuda a las madres.

“Pedirle al señor gobernador, su ayuda para las madres solteras, que no quede esto sólo como una promesa de un político, en busca de votos o algo en su beneficio, yo soy una trabajadora del hogar, madre soltera, a pesar de tener a mi hija reconocida, pero no vivo con su padre, por lo que Adrián Oliva, que vele por nosotros los pobres, sobre todo las jefas de hogar”.

Caso contrario, esta mujer, como muchas que se encontraban haciendo fila, para recibir su bono, amenazaron con darle voto castigo, por creer que solo es un artilugio, para conseguir votos de los pobres.

Explicó a su vez Luisa, que llegó caminando desde el barrio Morros Blancos, hasta la plaza Luis de Fuentes, en la madrugada, para lograr cobrar su bono, conjuntamente con su hija, a la cual la tuvo que abrigar bien y llevarle algo de comer, hasta que pueda cobrar el dinero, con el cual comprará alimentos para darle a su pequeña.

A sí también manifestó que como su caso, son varios en el barrio Morros Blancos, pero no pudieron salir, por ser lejos y aparte por miedo a ser aprehendidos por la policía o los militares, por estar en la calle, el día que no les corresponde, según el número final de su cedula de identidad.

Para concluir Luisa reiteró su pedido de ayuda al gobernador del departamento, ya que es una trabajadora del hogar, la cual desde que inició la cuarentena se quedó sin trabajo y dinero, teniendo que pedir alimento a los vecinos, para poder dar de comer a su hija.

Por su parte la directora del Sedem, Lily Morales, informó que actualmente tienen un problema o dificultad, la cual se generó debido a que al momento de llenar los padres el Rude, muchas madres piensan, que por haber puesto los datos del padre de la menor, hace el no poder ser beneficiadas con el bono jefas de hogar, lo cual es falso, por ser un derecho del menor, el llevar el apellido del padre.

“Nosotros nos hemos basado en la pregunta cinco punto uno, donde se consulta con quien vive el niño, pero muchas de las madres, esta respuesta la dejaron en blanco, no lo llenaron, por ende no identificaron con quien vive el niño, lo cual genera que el sistema no reconozca su identidad de la progenitora”.

Lo que se está haciendo, ante este problema, es levantar una base de datos, donde esté el nombre de las madres, que pueden justificar de manera legal, que son madres solas.

Para lo cual las madres pueden presentar, para ser habilitadas en esta base de datos, resolución de divorcio, certificado de defunción en caso de muerte del padre, asistencia familiar, acta de reconocimiento del niño, entre otros, que ayudarán a identificar caso por caso, para luego cruzar información.

Por ello se levantó una lista, para poder hacer un análisis, proponer una modificación del reglamento del bono, y poder incorporar a las madres, que están solicitando su incorporación a esta base de datos.

Según Morales, se tiene una población de veintisiete mil beneficiarios para este bono, pero a la fecha solo se tienen dieciocho mil ochenta y siete habilitadas, por lo que el restante tiene fallas en el llenado del RUDE, lo cual significa que está mal algún número del carnet de identidad, el nombre o el apellido.

Para ello es que la página habilita, el poder subir la foto del carnet, de la parte de delante y de atrás de este, como también el dejar un número de contacto.

En ese sentido Lily Morales, explicó que están revisando la información que están subiendo las madres, datos que al momento pasan las quinientas rectificaciones.

Con lo que se trabajará el fin de semana, para hacer las modificaciones en el sistema, con el fin de que ya la próxima semana, estén habilitadas para el cobro del bono, concluyó la directora del Sedem.

Fernando Barral/Marco Vilte

