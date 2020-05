Cuestionan origen y naturaleza de laboratorios COVID19 de Tarija

“Ellos hablaron de un co-financiamiento, la única gestión que hicieron fue cambiarle el uso y el destino de los PCR, que estaban gestionando para tuberculosis”. Fueron las palabras de Mauricio Lea Plaza, asambleísta departamental, EL Andaluz se contactó con él para aclarar nueva información que sostiene que el laboratorio entregado ya se encontraba en Bolivia, fue gestionado el año pasado, lo que prueba que el gobierno central y Víctor Hugo Zamora mintieron.

Los equipos del laboratorio no son una adquisición nueva, no se ha realizado un nuevo proyecto, se adecuó uno existente, por parte del gobierno central no existió una voluntad para mejorar la situación de Tarija.

El pasado martes 12 cuando Víctor Hugo Zamora, ministro de hidrocarburos, realizó la entrega oficial del laboratorio mencionó junto Mohamed Mostajo que la inversión fue realizada por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas) y el gobierno central, esto sería contradictorio con lo revelado.

Mauricio Lea Plaza, apuntó que se tardó alrededor de 60 días para poder habilitar el laboratorio del gobierno nacional, “de colmo la gobernación compró otro equipo, hay cosas raras, por qué se compran equipos cuando ya existían, cuestionó, se duplicaron gastos y existen otros tipos de gastos urgentes” declaró.

El asambleísta reveló que estos equipos ya se encontraban en Bolivia, el laboratorio era parte de un programa nacional de lucha contra la tuberculosis que tenía previsto instalar laboratorios en todo el país, los PCR estaban destinados a Tarija, Cochabamba Chuquisaca.

“Este programa habría quedado trunco, se había paralizado, a pesar de que ya se habría hecho la compra de laboratorios y los equipos estaban en almacenes del PNUD, es curioso que no ha habido una nueva adquisición de laboratorios, ha habido una entrega de esos laboratorios, que tenían otro destino y se los adecuó para el Covid-19” aseguró Lea Plaza. Es decir Víctor Hugo Zamora mintió.

Existe una política de no querer revelar la verdad sobre el Covid-19

“Había una política de evitar que se realicen diagnósticos, solo así se puede entender tanta tardanza y dejadez” delcaró ante El Andaluz Lea Plaza.

Ahora que ya tenemos habilitados los laboratorios no se pueden publicar resultados sin que el gobierno central lo permita, están centralizando la información. “El problema no solo fue que tardaron en la instalación, en gran medida es parte de una política que ha tenido el gobierno de ir atrasando los diagnósticos para no mostrar el efecto de la pandemia en toda su dimensión” acusó Mauricio Lea Plaza. Su declaración se basa en los exámenes de laboratorio que mandaban a La Paz y Santa Cruz, los kits que llegaban, eran contados, nuca hubo disponibilidad de toma de muestras suficientes.

Un laboratorio que existía desde el día uno

En el caso de Tarija ya se tenía un laboratorio desde el día uno de la emergencia, aseguró Lea Plaza. Se cuenta con un laboratorio de tecnología Genxpert en el SEDES (Servicio Departamental de Salud), “el director del SEDES me llamo para hacer la fiscalización del mismo” declaró.

Ese laboratorio no ha sido acreditado para Covid-19, según el asambleísta puede habilitarse, es para VIH SIDA y tuberculosis. Dicho laboratorio solo necesitaba la adquisición de reactivos para pruebas de Coronavirus.

En Tarija hay un laboratorio y tres equipos para poder realizar pruebas, uno el que trajo con el PNUD, el que compró la gobernación y el que ya había acá y Lea Plaza fiscalizó.

“No entiendo porque la gobernación compró un tercer equipo” finalizó.

En Sucre se reveló la mentira de Añez y Víctor Hugo Zamora

El periodista Delfín Ustarez, desde la ciudad de Sucre, denunció el día miércoles en su programa televisivo que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez usa los laboratorios de pruebas gestionados en el gobierno de Evo Morales, como si fueran de esta gestión.

Presentó documentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el canal ATESUR Chuquisaca, con lo que demuestra que el Laboratorio Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), que se usa para prueba de diagnóstico para el coronavirus y que fue entregado en Sucre, “no fue ninguna gestión desde Chuquisaca, como se lo quiere mostrar, para que la Presidenta o el Ministro de Salud, nos lo compren y de buenas gentes nos den un laboratorio. Mentira, mentira, no fue así”, denunció el periodista.

Advirtió que el Laboratorio PCR destinado a Sucre es parte de un lote de Laboratorios PCR de apoyo de las Naciones Unidas para la detección de la Tuberculosis y el VIH/SIDA, que también sirve para detectar la Covid-19.

Mario Delfín Ustárez Bilbao, periodista chuquisaqueño, no es militante masista, es militante del Frente de Unidad Nacional (UN) y estuvo procesado por instigación pública y apología del delito por incitar a las agresiones a campesinos el 24 de mayo de 2008.

Con esta denuncia también se desenmascara al diputado Horacio Poppe, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien intentó atribuirse la entrega del PCR. “Misión cumplida, gracias Jeanine por atender esta solicitud. En 14 años no pudieron poner un laboratorio PCR (ultra moderno en la ciudad de Sucre) el primero del sur del país. Quien ríe último ríe mejor”, escribió en su cuenta de Facebook, el 10 de mayo. Poppe mintió.

Cronología

El día domingo Adrián Oliva, gobernador de Tarija, anunció que se había conseguido el equipo faltante para realizar pruebas de covid-19 en el departamento de Tarija, si bien el Programa de Naciones Unidas (PNUD) ya habría entregado el equipo faltaba calibrarlo, esto tomó más de un mes y una crisis política para que lleguen los expertos para colocarlo en marcha.

Al día siguiente de la entrega oficial, Víctor Hugo Zamora entrega el otro PCR calibrado por expertos, al hacer notar su tardanza en un titular de nuestro diario publicado el miércoles 13, calificó la publicación como falsa en sus redes sociales. Le presentamos siete razones que demuestran una observable gestión y tardanza de su parte.

1.- El día martes 7 de abril, Víctor Hugo Zamora, Ministro de Hidrocarburos, entregó los equipos e insumos para el laboratorio que detectará Covid- 19 al SEDES, faltaban los reactivos y calibrar el termociclador, o máquina PCR. Esa semana Tarija reportó dos casos de Covid-19.

2.- Al pasar las semanas, las cifras de infectados, las muertes en Bolivia seguían subiendo, en el departamento de Beni no se reportaba ningún caso de coronavirus Covid-19, hasta el 20 de abril, cuando se reportan dos personas y un fallecido por el virus que alarma al mundo. En Tarija se mantenían las cifras bajas y no habían muertes, sin embargo los casos sospechosos subían, tanto la población como la prensa se preguntaba si realizaban pruebas, ante la duda, Zamora no aparecía.

3.- El 27 de abril, Paul Castellanos, director del Servicio Departamental de Salud Tarija (SEDES), reporta, que las pruebas para detectar Covid-19, se mandan por tierra, “Estamos mandando las pruebas por tierra y cuando hay la posibilidad por vía aérea, ya sea a Santa Cruz o La Paz”, explicó. Por falta de reactivos para los laboratorios GeneXpert y la preparación de la infraestructura para los laboratorios PCR-RT, seis departamentos del país aún no realizaban pruebas de diagnóstico del Covid-19. Luego de un mes y medio de la detección del primer caso positivo de coronavirus, las muestras de los pacientes de Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca todavía viajban por horas para llegar hasta los tres laboratorios habilitados del eje troncal.

Punto a considerar.- El 24 de marzo, cuando Víctor Hugo Zamora anunció que se entregaría el laboratorio, se informó que se pondrá a consideración un avión que llevará las pruebas, lo único que se llevó el avión ese día fueron promesas. Es tarde para preguntar dónde estaba el avión prometido.

4.- Al finalizar el mes de abril, Víctor Hugo Zamora no aparecía como antes junto con representantes del SEDES, y la gobernación, se notaba un distanciamiento, lo cual no era entendido por la prensa ni la opinión pública, al pasar los días se hizo evidente.

Por si fuera poco el mes de abril termina y comienza mayo con un escándalo, porque Carolina Rivera Añez, hija de la presidenta, Janine Añez, celebra su cumpleaños y por avión viaja Gina Torres, diputada de PDC por Tarija, y su hijo que no cumple ninguna función Estatal, este toma fotos de la celebración, esto indignó no solo al país entero también a Tarija, por qué se utilizó un avión para reuniones sociales y no para llevar aunque sea una pruebas.

5.- La misma semana que El país se entera que se organizó un cumpleaños y los invitados utilizaron un avión estatal como taxi, se confirma la primera muerte por Covid-19 en Tarija, esto causa indignación y revuelo en la población. Nos enteremos esa semana que Beni de no tener casos, al contar su primera muerte subieron a un centenar de casos.

Entre lo que sucedía a fin de abril y principios de mes, la Gobernación de Tarija decide adquiriré un PCR porque Víctor Hugo Zamora hace 30 días que no cumplía lo prometido, y las pruebas viajaban por tierra.

La decisión de adelantarse al gobierno Central por parte de la Gobernación, no sería la primera, semana atrás la gobernación de Tarija habría decidido adquirir pruebas rápidas, era claro, al no contar con las promesas del Zamora ni el apoyo del gobierno central se tuvo que tomar medidas inmediatas.

6.- Mientras la notica del taxi avión quemaba las redes y Zamora justificaba el viaje de la diputada, jamás habló sobre por qué las pruebas van por tierra. Esa semana se confirmó una periodista con posible caso de Covid-19, las pruebas ya no tardaron 9 días en llegar, al parecer el caso del taxi avión generó rapidez en el eje central, al final la prueba dio positiva.

El descontentó en la población de Tarija era general, el fin de semana pasado, domingo 10 de mayo, la Gobernación de Tarija, informa que adquirió un PCR, la empresa capacitó, calibró y realizó pruebas. El PCR entregado que faltaba calibración no podía ser utilizado.

La gobernación tardó alrededor de 10 días en adquirir el PCR faltante para que el laboratorio pueda ser utilizado, mientras que Víctor Hugo Zamora, tuvo a la población en espera durante 45 días, además de que las pruebas viajaban por tierra y llegaron a tardar 9 días los resultados.

Fabián Baldivieso, director administrativo de la gobernación de Tarija indicó que “Hemos tardado un poco más de 10 días” en habilitar el recurso faltante, aseguró que la empresa encargada de dotar el PCR cumplió con la capacitación, la calibración y la generación de las primeras pruebas para su utilización

7.- Ni bien la gobernación vuelve pública la noticia sobre la entrega del PCR faltante, que es la maquinaria clave que realiza las pruebas, Víctor Hugo Zamora, entrega el día martes el otro termociclador, es decir esperó a que la gobernación gestionará y ponga en marcha el laboratorio completo para entregarlo. Si eso no es llegar tarde, qué es.

No es falsa la publicación de nuestro medio, Víctor Hugo Zamora llegó, pero llegó tarde.

Roberto Barriga

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet