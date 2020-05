Retrasan entierro de fallecido en Villa Montes hasta realizar prueba de COVID19

Aproximadamente desde las 17:00 hasta 23 del sábado, es el tiempo de demora que se tuvo para sepultar a una persona sospechosa de coronavirus en el municipio de Villa Montes, los familiares denunciaron incumplimiento del protocolo.

El deceso se produjo la noche del viernes en el hospital Básico de Villa Montes, quien presentaba un cuadro de dolor abdominal y se detectó un filtrado en la placa toráxica, además de insuficiencia renal. Los profesionales determinaron realizar la prueba para Covid-19, los resultados se aguardan. “Ante la duda, porque estamos en pandemia, se tomó la muestra para descartar cualquier posibilidad, el paciente comenzó a complicarse fallecido a las 20:45, se desinfectó el cuerpo para trasladarlo a la morgue, ya que no se disponía en ese momento con un servicio de funeraria”, explicó el director del nosocomio.

Los familiares manifestaron que la funeraria, dejó el féretro y se retiró, nadie acudió para el cumplimiento del protocolo en casos sospechosos. “Mi familia no se puede meter porque es el protocolo que han seguido, venir a botar como un perro, eso no es protocolo, no es un animal, para eso lo entregan en el hospital para llevarlo a mi casa” cuestionó la hermana.

“Por fin logramos enterrarlo, mi persona y su hermano ayudamos a bajar el cajón, porque no había más personal, se hizo el trabajo, quedan las interrogantes, que harán los dos comités cívicos que tenemos, que vean para que esto no vuelva a ocurrir y le pase a otra familia, esto pasa a los más vulnerables, que no saben defenderse y cómo afrontar estos problemas”, relató el primo del fallecido.

El lamentable incidente causó repudio en la población, y con serias cuestionantes al Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) por el proceder.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet