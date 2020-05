Piden habilitar hospital de tercer nivel en Yacuiba

Los pedidos de habilitación del hospital de tercer nivel Fray Quebracho, aumentan en medio de la emergencia por coronavirus, y se intensifica desde el primer caso con muerte de Covid 19, la población exige el debido equipamiento para garantizar y precautelar su salud.

El alcalde Ramiro Vallejos, solicitó ayer al Ejecutivo Regional José Quecaña iniciar con el equipamiento, contratación de personal para el funcionamiento del Fray Quebracho, a su juicio, pasaron años y no se concretaron acciones, pese a tener las competencias. “Ya ha tenido suficiente tiempo, son cinco años, cuando llegó a la administración ese hospital estaba casi concluido, recursos llegaron a la región, no muchos, pero si como para resolver este problema de salud, no lo ha cumplido, ni cumplió con su deber de coordinar prestaciones para el Susat, prefirió regalar plata a Tarija. Dos años que se ha modificado la ley marco de Autonomías, que le ha dado facultades y competencias en salud, cumpla señor Ejecutivo, no eluda su responsabilidad, no le mienta más al pueblo”, manifestó.

Vallejos pidió a Quecaña no esperar muertes para dar celeridad a la habilitación del nosocomio regional. “No esperes más muertos para preocuparse, hoy es la oportunidad que tiene para reivindicarse”, apuntó la autoridad edil.

Freddy Blanco, del Comité Impulsor de San José de Pocitos, en un pronunciamiento reforzó el pedido de equipamiento para el hospital y la implementación de terapia intensiva, asegura que por la cuarentena en un caso de emergencia los ciudadanos no podrán acudir ni al país vecino por atención. “Si a un pariente derivan a Tarija, no sabemos si volverá con vida o no. Si antes teníamos para derivarlos a la Argentina, ahora no podemos estamos en un caos terrible, no van a recibir un enfermo nuestro, en 72 horas deben equipar el hospital”, aseveró.

Por su parte, el dirigente transportista, Hernán Moreira, acusó al Ejecutivo Regional de negociar los recursos con un “clan familiar”. “Basta de este señor que tiene un clan familiar, que ha lucrado por cinco años, no es posible que nos vean la cara, basta de corrupción de este tipo de autoridades”.

Rechazo

La Secretaria Municipal de Salud, Alba Riffarachs, refirió sobre un comunicado del directorio del hospital San Juan de Dios de Tarija, respecto a la transferencia de pacientes, manifestó su desacuerdo por la instructiva que establece aislamiento en esa ciudad para el personal acompañante, por la emergencia de Covid-19. Califican la decisión de inconsulta y “atentando contra la salud”.

“En el primer punto no vemos conflicto, hemos cuidado las transferencias con la debida coordinación. No estamos de acuerdo con el punto dos, la población tiene que saber lo que Tarija continuamente nos viene haciendo, el comunicado indica que todo traslado por la pandemia de Covid-19,el personal que acompaña al pacientes será sometido de acuerdo a protocolo en nuestro municipio, esta situación no nos extraña, nos ven como la oveja negra, no vamos a aceptar esta situación inconsulta y de imposición, veo una mala intención, de querernos dejar sin personal y sin ambulancia para el traslado, se tomaran las medidas, se constituye en atentando contra la salud”, explicó Riffarachs.

Otros aspectos cuestionado por el Gobierno Municipal, son los gastos de internación que deben ser cubiertos por el municipio que envía los pacientes y el traslado de contra referencia. “Está sujeto a una evaluación que vamos a hacer, porque Tarija, no va imponernos lo que les parezca, tenemos técnicos y criterios en el municipio”, señaló.

La emergencia sanitaria, devela falta de coordinación e incidentes en el traslado de paciente críticos a la capital, para un tratamiento adecuado en el tercer nivel de referencia.

Bagalleros

El Ejecutivo de la Asociación de Bagalleros “27 de Mayo”, Juan Carlos Llanque informó los problemas que atraviesa el sector en la cuarentena total, las familias no cuentan con dinero para abastecerse de alimentos, por lo que exigen a las autoridades dar cumplimiento a los bonos anunciados.

“Estamos al borde, totalmente en la quiebra, mis compañeros están buscando como tener insumos de alimentación, estamos aguantando, paso la cuarentena y vamos a la noventona, es el sector más golpeado allá en la frontera de San José de Pocitos.”, señaló.

Llanque solicitó al Ejecutivo Regional José Quecaña iniciar con la entrega de canasta alimentaria a los adultos mayores, ya que son muchos en su asociación de trabajadores “No se ve la entrega de la caja alimentaria, tenemos varios compañeros que perciben, no sé qué pasa con José Quecaña está haciendo sufrir a la gente, a la tercer edad”, recriminó el dirigente recordando que por años acompañaron a la autoridad en campaña.

En esa línea, apuntó contra Carlos Bru, por no manifestarse con ayuda a los bagalleros. “¿Dónde está Carlos Bru? En los mejores momentos el sector lo apoyo, pero hoy se olvida esta exautoridad, es lamentable”.

Pidió al Gobierno Regional agilizar el pago del Bono Esperanza de 500 Bs, para paliar la crisis que afecta a muchas familias, que dependían de los trabajos que se realizaban en el puente internacional, desde mediados de marzo las actividades fueron suspendidas, antes por un bloqueo luego por la cuarentena.

Los bagalleros enviarán una nota al Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) para una flexibilización de la cuarentena, y adoptar mecanismo de trabajo gradual, a su vez coordinan con los comerciantes argentinos, “Cuando se va liberar el puente, esa es nuestra preocupación, enviaremos una notal al alcalde, que nos tomen en cuenta para ver la forma de cómo trabajar en el puente, hemos hablado con los comerciantes de la parte argentina, quizás una hora o por grupos podemos hacerlo”, aseveró.

