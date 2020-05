Mujer agrede a efectivo policial al ser sorprendida intentando salir del país ilegalmente

La denuncia contra la agresora fue tipificada por lesiones y por impedir y estorbar la función policial, una vez que el Ministerio Público conoció el caso en relación al testimonio de la víctima, quien aseguró que el pasado domingo al mediodía la sindicada le mordió y rasguño al momento de detenerla intentando cruzar el rio Bermejo para salir ilegalmente del país a lado argentino.

Según informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Armando Asturizaga, el pasado 10 de mayo de 2020, el personal del Organismo Operativo de Transito condujeron a estas dependencias de la Policía regional de Bermejo, a una persona de sexo femenino de 27 años de nacionalidad boliviana por agredir a uno de los funcionarios policiales.

“En la denuncia del agredido se indica que se habría constituido al barrio Yacimientos con el objeto de verificar que un grupo de personas sospechosos que estaban cruzando el Rio Bermejo hacia lado argentino por las inmediaciones parque el Chaguancos (…) en el lugar habrían tomado contacto con los vecinos del lugar donde ellos habrían manifestado que las personas sospechosas se habrían dado la fuga por una senda”, explicó el director.

El personal que estaba en el lugar realizó la persecución de los mismos, por lo que en medio de los matorrales lograron interceptar a una persona de sexo femenino, quién se habría identificado como Natali Ch. L.,

“Esta mujer en la intervención habría reaccionado agresiva propinándole un mordisco en el brazo izquierdo y rasguños en la mejilla derecha al policía Elías Alcides Copana funcionario de Transito, por lo que fue reducida por los compañeros del uniformado, y encerrada en celdas policiales; asimismo el presente caso pasa a conocimiento del Ministerio Público Fiscal”, afirmó Asturizaga.

Se prevé que la joven sea cautelada en las próximas horas, y asimismo se continua en búsqueda de los demás sospechosos.

Atraco

Un trabajador de la construcción que se trasladaba de su trabajo a su domicilio, fue atracado por tres delincuentes, quienes le robaron su dinero y su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del Barrio Nuevo, al momento de ingresar la tarde de este domingo a su domicilio.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales de Yacuiba, un joven de 25 años se encontraba trabajando en una construcción. Al retirarse a su domicilio, fue atracado por tres antisociales, quienes le golpearon hasta dejarlo semiconsciente.

“Uno de los delincuentes le sorprendió de atrás, y luego lo golpearon con un palo en la parte del abdomen, no le dieron en la cabeza, solo en las manos porque se protegió”, refirió uno de los investigadores del caso.

El joven fue llevado por personas que pasaron por el lugar al hospital Rubén Zelaya, donde se encuentra en observación, “parece que se va internar”, dijo el informante.

La víctima no pudo reconocer las características de los atacantes, debido a que se encontraban encapuchados, además le amenazaron que lo apuñalarían si les miraba al rostro. Los funcionarios policiales realizaron un rastrillaje por esa zona sin dar con los sospechosos.

“Sus amigos dicen que se fue solo, nadie lo acompañó porque también se puso un poco agresivo, entonces, por no llevarle la contra y evitarse problemas, le dejaron irse”, dijo el policía.

El caso se encuentra en investigación, por la FELCC de Yacuiba, cuyos investigadores se entrevistaron con la concubina del herido, quien aseguró que formalizará la denuncia.

Accidente

Un carpintero de 45 años sufrió un corte accidental en su antebrazo derecho con una amoladora al momento de cortar cinco listones de madera, en la mañana del lunes en la comunidad de San Andrés, donde su esposa lo auxilió y lo trasladó al hospital regional San Juan de Dios de Tarija, siendo atendido en emergencias e internado debido a la gravedad de la herida.

De acuerdo con los datos preliminares dados por fuentes policiales, alrededor de las 09.05 del pasado lunes, un motorizado llegó de Iscayachi al nosocomio, en cuyo interior se encontraba el carpintero de 29 años de, identificado como Eulogio M.C. quien, según testimonio de su esposa, había sufrido una herida cortante en el antebrazo derecho con una amoladora.

“Me levanté temprano, y seguía haciendo un trabajo pendiente que dejé ayer (el domingo) me faltaba cortar unos cinco listones, por lo que empecé a cortarlas con una amoladora, pero en un momento la manga de mi chompa se ha trabado al disco de la amoladora y me ha provocado este corte, creo que si no reaccionaba hubiera perdido toda la mano”, relató el paciente.

En ese momento el obrero pidió ayuda a su familia, por lo que su esposa que ese instante preparaba el desayuno se alarmo y fue a ver a su marido, al cual, al verlo en medio de un charco de sangre, lo levantó y llevó al nosocomio, donde los galenos decidieron internarlo para luego intervenirlo quirúrgicamente.

“Se trata de un hecho accidental y se pide a las personas que se dedican a este trabajo tener cuidado al momento de manipular estas herramientas, en este caso, por lo que se observa, es que no estaba con la vestimenta adecuada, ya que para hacer este trabajo”, dijo el efectivo policial.

