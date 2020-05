Autoridad regional del Chaco renuncia por “salud mental”

José Daza anunció ayer jueves su renuncia irrevocable a la dirección Regional de Yacuiba, cargo que ejerció desde el 15 de diciembre de 2019 en reemplazo de Canela Crespo, falta de condiciones y de dotación de equipos de bioseguridad, son algunas de las causas de su alejamiento.

Daza refirió que por salud mental presentó su renuncia el 28 de marzo y en las últimas horas recibió la carta de aceptación. “Me voy por salud, por salud mental, cuando hay un ambiente contaminado, es mejor alejarse por ética, soy un profesional conocido en el medio, la familia me apoya somos un potencial para contraer este tipo de enfermedad que está en boga, eso ha hecho que declinemos, somos la punta de lanza en el puesto, agradezco al Comandante Tapia, autoridades argentinas y a mis compañeros de trabajo, que me han colaborado”, expresó.

Malestar laboral.

“La persona cuando desempeña un cargo necesita paz y lealtad del personal que lo rodea. Han surgido tergiversaciones en cuanto a informaciones en esta Regional, los cargos políticos son transitorios”, apuntó sin mayores detalles.

En un autoanálisis de su gestión, califica su desempeño en un 50% de 100. “Hemos cumplido un 50%, las personas juzgarán, trabajamos en horas extras, en la madrugada, con la llegada de buses, coordinamos bien con Gendarmería Argentina”, manifestó.

Falta de protección contra Covid-19

Los funcionarios de Migración en esta pandemia no recibieron trajes de bioseguridad pese a peticiones de requerimiento para ejecutar controles y patrullaje con insumos de protección personal. “No me voy a retractar de ello, no hemos tenido nunca los trajes adecuados para los inspectores, ellos entran en contacto directo con extranjeros, tienen hijos familia, no de ahora hace muchísimo tiempo atrás que tenían que haber dotado”, aseveró.

Meses no cancelados

En su carta de renuncia resalta que trabajó ad honorem por dos meses. “Desde el 15 de diciembre hasta el 12 de febrero sin recibir remuneración alguna apoyando incondicionalmente a nuestra institución”, a partir de la fecha señalada se hizo su nombramiento oficial al cargo.

Repatriados argentinos

En la cuarentena se dio paso a buses con repatriados argentinos, por la frontera de Yacuiba, en el último operativo del exfuncionario, registró 175 ciudadanos de retorno al país vecino la madrugada del miércoles. “Llegaron cuatro buses de Cochabamba y Santa Cruz con repatriados argentinos, no han pisado territorio boliviano, por las gestiones realizadas los buses ingresaron directamente al puente, para que pernocten en la plataforma hasta que pasen los controles migratorios y aborden los buses a destino”, agregó.

