Hoy cautelan a súbdito colombiano por escapar de un centro de aislamiento

En otro hecho, pero esta vez sucedido en Bermejo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de aquel municipio, teniente Andrés Bernal, informó que un ciudadano de nacionalidad colombiana fue arrestado en las últimas horas, tras la denuncia de comerciantes del mercado Bolívar.

De acuerdo al informe del jefe regional, el lunes en horas de la mañana comerciantes del mercado Bolívar llamaron a la Policía para reportar un posible hecho de robo, por lo que se desplazó personal policial al lugar de inmediato, logrando arrestar a J.E.S.G. (según sus iniciales), quien sería oriundo de Colombia.

Bernal aclaró que en un inicio hubo información de un supuesto intento de robo, pero no se ha confirmado, la víctima no hizo la denuncia ni asistió a la FELCC, por lo que el sindicado no fue arrestado por esta situación, sino que lo detuvieron por ser una persona que infringió el decreto supremo

“Está en el país hace dos meses, cumpliendo la cuarentena en el centro Rosales por 15 días, en estos momentos estas personas colombianas se encuentran viviendo en un hotel por el hecho que no pueden retornar a su país de origen, pero intentó escapar en el afán de no volver al centro de aislamiento”, explicó Bernal.

Por este motivo, el teniente refirió que de ahora en adelante se procederá a realizar la verificación diaria de estas personas, para evitar que estén cometiendo hechos delictivos. Asimismo, declaró que bajó el índice de robos, hurtos y otros hechos, debido a la cuarentena.

Delito

El 25 de marzo de 2020, la presidenta interina Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el COVID-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

