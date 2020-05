Acuerdan protocolo para traslado de sospechosos y fallecidos por coronavirus

Instituciones como la gobernación, la Fiscalía, Policía y gobierno municipal firmaron un acuerdo, se asignan roles y papeles para el traslado de sospechosos y fallecidos por el coronavirus, de manera de tener adecuado control y evitar propagar la pandemia.

“Para poner en práctica la previsión, de lo que significa el traslado de sospechosos o de confirmados, de cadáveres, ahí se definen los roles de cada uno, qué hace la Fiscalía, Policía, el Sedes y municipalidad”, confirmó el Presidente del COED, Rubén Ardaya Salinas.

De manera tal que cuando ocurra algún hecho, cada quien tenga definido cuáles son sus responsabilidades, se firmó un acuerdo, agregó al indicar que el municipio y gobernación seguirán invirtiendo en material de bioseguridad.

No solamente con material que tiene que ver con guantes o barbijos, sino también materiales para levantamiento de cadáveres, añadió que se preveía ir a Yacuiba y Bermejo con el mismo fin, pero se harán solamente video conferencias.

Hasta este jueves al medio día debe enviarse un informe al gobierno central sobre la situación del covid 19 en el departamento, en dicho documento se dirá si Yacuiba está o no preparada para atender esta enfermedad en su hospital. “Si un municipio no tiene sala de terapia intensiva funcionando, con respiradores y especialistas en terapia, obviamente que no está preparada, de todas maneras se esperará hasta el jueves cuando se elabore el informe mencionado”, agregó.

Sobre si es alarmante la situación en Tarija como algunos describen tras la muerte de un contagiado que después fue cremado, Ardaya contestó haberse informado que se encapsularon Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, sin embargo, lo importanteno es eso.

Lo importante es tener en funcionamiento sistemas de monitoreo para hacer las pesquisas de todos los contactos, lo importante no es el encapsulamiento, sino el aislamiento de los sospechosos o quienes tuvieron contacto con un positivo.

Eso es más eficiente que encerrarse, mi opinión es que hay que desarrollar todos los mecanismos de identificación de los contactos y sobre todo de monitoreo, para que los especialistas en salud estén permanentemente preguntando a los sospechosos, acotó.

Fernando Barral Zegarra

