Empiezan a coordinar acciones para flexibilización de cuarentena para una fecha posterior

El COED (Comité Operativo de Emergencia) comenzó a coordinar con diferentes sectores, la flexibilización de la cuarentena, que podría darse a partir del 18 de mayo, por la sentida necesidad de volver a reactivar la economía y la producción.

“Sí, tiene que haber flexibilización, no podemos seguir siempre en la cuarentena, entonces nosotros nos estamos preparando para que se pueda entrar a una nueva fase de la cuarentena”, confirmó el Presidente del COED, Rubén Ardaya Salinas.

El representante dio a entender que hasta esa fecha podría estar en funcionamiento el laboratorio para los análisis del coronavirus. El Gobernador Adrián Oliva Alcázar, informó que no se pasará a la cuarentena dinámica si aquel equipo no entra en funcionamiento.

La nueva fase de la cuarentena sería la habilitación de ciertos sectores como el transporte, la industria y otros actores para que de manera progresiva se vayan abriendo de manera gradual y sobre todo de forma responsable. “Se van aperturar ciertas actividades de carácter productivo en aquellos sectores donde se pueda tener el control estricto de la bioseguridad, donde no haya control de la bioseguridad no se van aperturar”, advirtió el presidente.

Eso lo vamos a decidir nosotros, no lo va decidir ninguna otra instancia, insistió al admitir que a partir del 18 de mayo podría darse esta flexibilización, antes no puede efectuarse y se cuidará sobre manera esa situación.

El gobernador ha instruido, no hay ninguna apertura hasta que no tengamos nuestro laboratorio funcionando y se puedan realizar las pruebas, el análisis las pruebas rápidas y esto lo vamos a tener la próxima semana, según Ardaya Salinas.

Mientras no haya no haya laboratorio, no hay ninguna posibilidad de entrar a ninguna movilidad de flexibilización, añadió el titular al salir de una reunión en la gobernación, precisamente para ver este tema de la flexibilización.

Varios sectores están preocupados por la continuación de la cuarentena desde mediados de marzo, cuando se confirmó el ingreso del coronavirus a Bolivia, con los primeros casos confirmados en Santa Cruz, en personas que llegaron del exterior.

El transporte está parado, no tiene nada de ingresos, admitió el dirigente Damián Castillo Villarrubia al admitir que a muchos de sus afiliados se le acabó el dinero y no tienen como llevar el sustento a sus hogares, esperan cuanto antes la flexibilización.

Laboratorio

La responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Tarija, Claudia Montenegro, afirmó el miércoles que se debe priorizar la instalación de laboratorios para detectar el coronavirus COVID-19 y luego recién analizar la flexibilización de la cuarentena total.

“Primero deberíamos contar con un laboratorio para pruebas del COVID-19 certero, preciso y de alta calidad, para recién pensar en alguna medida de flexibilización; mientras tanto, es muy incierta la situación que se puede vivir en los próximos días”, dijo la funcionaria.

Montenegro explicó que existe preocupación en el sector de salud porque aún no se cuenta con un laboratorio para realizar las pruebas en el día, pues actualmente se debe esperar hasta una semana los resultados de los estudios, labor que se realiza en otros departamentos.

“Estamos en las semanas más críticas entre esta y la siguiente, y obviamente dependerá el comportamiento y la curva epidemiológica para las medidas que se vayan dando; si se flexibiliza (la cuarentena), obviamente, aumentarán los casos y pueden cambiar las medidas de la curva epidemiológica”, agregó.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet