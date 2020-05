Creman a fallecido sin hacerle la autopsia y califican su muerte por CODIV19 sin haberle hecho la respectiva prueba

Ayer por la mañana en conferencia de prensa realizada, SEDES confirmó el fallecimiento de una persona joven con síntomas respiratorios, al respecto, Paul Castellanos director del servicio departamental de salud de Tarija, manifestó, “hemos activado todos los mecanismos de seguimiento del fallecimiento en la madrugada, de una persona joven, por muerte súbita a causa de problemas respiratorios, la misma, no tenia sintomatología de base”, enfatizó la autoridad de salud.

“En tiempos de epidemia se puede considerar hasta que no se demuestre lo contrario, que podría ser un caso Covid-19”, dijo Castellanos, prosiguiendo con la información, añadió, “si esto fuera así, lamentamos porque se trata de de un paciente que no ha salido, que ha estado en la comunidad, entonces se trataría de un contagio comunitario, estamos activando los protocolos, el seguimiento con la familia y viendo todos los mecanismos para detectar todos los nexos epidemiológicos que pudieran existir”.

La autoridad de Sedes, lamentó que CENETROP no haya reportando desde hace 9 días, los laboratorios que han sido enviados desde Tarija, “se tomaran las muestras a la familia de la persona que ha fallecido, a los posibles contactos que haya tenido y vamos a seguir enviando muestras a laboratorio nacional, no sabemos, si tenemos otros casos positivos o no”, acotó, sin embargo, adelantó Castellanos, que esta semana, la próxima semana van a aparecer los casos comunitarios, “de ahí que recomendamos las medidas de aislamiento y se nos permita realizar el seguimiento, para hacer el encapsulamiento de la familia y todos los nexos existentes, necesitamos el concurso de población y que no nos afecte la pandemia”, explicó.

Por su parte, Claudia Montenegro jefe de epidemiologia del Sedes dio a conocer que se está, a la espera de 6 resultados y que también se seguirán enviando muestras a CENETROP y que el caso de las dos personas recientemente fallecidas de Yacuiba se tienen a 12 personas en aislamiento entre médicos y familiares, en el final, pidió a la población lo siguiente, “en el caso de algún paciente sospechoso, deben acudir al Sedes, porque esta semana seguro que habrán casos comunitarios tenemos que hacer lo correcto”, culminó Montenegro.

