Denuncian que familiares de fallecido por COVID19 son amenzazados de muerte

Un joven contó a los medios de comunicación en Yacuiba que su familia y él sufren agresiones psicológicas y amenazas de muerte por parte de vecinos, quienes se enteraron que el papá de este muchacho murió por causa del coronavirus en la ciudad de Tarija, donde también fue cremado el pasado fin de semana.

De acuerdo a lo contado por Luis Osinaga Flores, su papá que murió contagiado con el coronavirus (COVID-19), era un vendedor ambulante en el mercado campesino de Yacuiba y ofertaba pequeños artefactos como calculadoras pequeñas, gotitas para pegar, tijeras chicas, productos no masivos como para aglomerar a varias personas en las zonas donde vendía.

“Lo que le pasó a mi padre me duele, que mi papá se haya ido me duele, porque era una persona buena, no era mala, nunca se quejaba (…) cuándo le decía que se lo compraríamos medicamentos porque tenía asma, me decía que estaba bien, que no, nos preocupemos que estemos tranquilos”, refirió Osinaga.

Flores también aseveró que los profesionales del hospital regional San Juan de Dios de Tarija (HRSJDD) les dijeron que no era necesario que lo trasladaran desde Yacuiba a la capital ya que en la regional existen los profesionales y equipamiento necesario para tratar a los pacientes con coronavirus. “No lo querían atender en Yacuiba por temor, decían que se podían contagiar (…) murió y ahora lo cremaron”, relató el entrevistado.

Dónde se habría contagiado

El hijo de la víctima fallecido contó que su papá se habría contagiado en el mercado campesino o en las “ollas populares”, al cual frecuentaba todos los días. También manifestó que cualquier persona puede contagiarse el COVID- 19

“Existen personas inmunes, asintomáticas que están tranquilos, pero pueden contagiar a las personas que tienen enfermedades de base como a mi papá (…) quiero denunciaron también por eso que todo esto está generando dolor en mi familia porque a mi hermana, sus hijos, a mi nos amenazan los vecinos con quemarnos”, denunció la víctima.

Al final pidió que las autoridades se solidaricen con sus familias, ya que el cómo se encuentra aislado al igual que su familia no puede ayudarlos con comida, ya que aseguró que hace días ni comida les dan

