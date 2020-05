Municipios del Chaco deciden encapsularse

La confirmación del primer caso positivo y muerte por coronavirus en el municipio de Yacuiba, sembró incertidumbre y pánico en la población, de manera sorpresiva dos decesos durante el fin de semana y audio filtrado dieron la alerta.

Tal como como pasó el Beni, de la noche a la mañana sin que se conociera un diagnóstico previo de sospecha, lamentablemente se confirma que el virus está presente en la frontera de Yacuiba.

El paciente fallecido de 51 años derivado a Tarija, con domicilio en barrio Las Delicias, presentaba patología de base, no tiene un nexo epidemiológico, según datos de la Red de Salud. Los familiares fueron puestos en aislamiento en el estadio Provincial.

El Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) en reunión de emergencia la noche del lunes, determinó acciones preventivas frente al primer caso, como el encapsulamiento del barrio del paciente y zonas vecinas, refirió el Coordinador de la Red de Salud, Fabián Audiverth. “Esta persona no ha salido de Yacuiba, no tiene un nexo epidemiológicos, pedimos no entrar en pánico y cumplir con las medidas de bioseguridad, el uso de barbijo, lavado de manos”.

Los barrios Las Delicias, Fray Quebracho, El Chaqueñito, La Playa y Municipal, serán encapsulados, para evitar el desplazamiento por provisiones se implementarán los mercados móviles en esas zonas. “Nos obliga a realizar acciones inmediatas en esa zona, el listado de contactos, muestreos y búsqueda de asintomáticos respiratorios que circundan en el barrio”, indicó.

Audiverth sostuvo que el paciente asistía a ollas comunes, dos epidemiólogos serán designados para la búsqueda de contactos, en coordinación con la Policía y Gobierno Municipal. “A diario ingresaban personas, por ahí alguna vez dijimos seguramente cuando alguien se encuentre mal, va acudir al hospital y eso es lo que ha pasado”.

Yacuiba no cuenta con hornos crematorios, el alcalde Ramiro Vallejos manifestó que aguardan y coordinan respuesta del Ministerio de Planificación para la implementación, tras declaración del director del hospital Rubén Zelaya, Oscar Aliaga, que recomendó no realizar velorios tal como establece el protocolo de manejo de cadáveres.

El sábado se conoció de los decesos que daban por hecho el vínculo de coronavirus, la bioquímica y expresidenta cívica Nery Zurita envió un audio a un grupo familiar alertando y fue filtrado en redes sociales, en una disculpa pública alegó que un menor de edad sin el permiso debido compartió el mensaje. Muchos tildaron de irresponsables, pero de no ser por esa filtración la población no se enteraba de la situación, que hoy es más compleja de lo que se esperaba, por los vacíos y falencias en el protocolo.

Sala Covid 19

El Gobierno Regional anunció la llegada de equipamiento al Fray Quebracho, para la sala de pacientes positivos, carros de paro, desfibriladores, electrocardiógrafos, cámaras gabinete de desinfección con rayos UV, pantoscopios, sanbum, instrumentos de laboratorios y un video laringoscopio. Prevén que en los próximos días lleguen nuevas camas de terapia intensiva y otros equipos.

Villa Montes

El Comité Cívico, OTBS y organizaciones sociales de Villa Montes solicitan al Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) el encapsulamiento parcialmente movilizado hasta el 10 de mayo por la emergencia sanitaria de Covid-19 y los casos confirmados en Yacuiba y Camiri.

“Con control estricto en los puntos de acceso a la ciudad al 100%, circulación en horarios de 6:00 hasta 14:00, debido a que el Estado disponiendo flexibilizar algunos sectores e instituciones como ser Impuestos, con el fin de generar ingresos y circulación económica porque a la población le preocupa la situación de los casos positivos en Camiri y posibles en Yacuiba”, cita el documento.

Afirman que el personal de salud, puestos de control y centros no cuentan con los equipos de bioseguridad necesarios.

El alcalde de la ciudad Benemérita, Omar Peñaranda la noche del lunes confirmó que se procederá al encapsulamiento en los próximos días, tras los datos de un caso confirmado en Yacuiba. “La resolución ya está, se ha tomado la decisión de encapsular Villa Montes, lo que viene es el procedimiento legal para enviar al nivel central, tenemos que establecer en la propuesta de ley, las medidas que se van a incorporar a esta cuarentena”, explicó.

El Gran Chaco buscará blindarse y reforzar los controles en las carreteras con ayuda de la Policía y Ejército, tanto Yacuiba como Villa Montes a diario enfrentar el ingreso clandestino de personas provenientes de otras regiones, que ponen en alto riesgo a sus habitantes.

Caraparí

El Comité de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) de Caraparí resolvió la jornada del martes su encapsulamiento, ante el primer caso confirmado y deceso por Covid- 19 en Yacuiba, el temor al contagio y propagación del virus llevó a las autoridades al ajuste de medidas preventivas.

Wilman Peña, alcalde de Caraparí, aseguró que por unanimidad los miembros del COEM aprobaron la resolución de encapsular el municipio, desde el 6 de mayo hasta el 15, en los accesos. Son cuatro los puntos de “bloqueo”, San Antonio, Choere, cruce San Alberto y en la serranía del Aguaragüe que conecta con Yacuiba.

Peña puntualizó que el plazo para el abastecimiento de alimentos se extenderá hasta las 18:00 del miércoles, las entidades financieras, negocios, transporte e instituciones desde el jueves entran en suspensión de actividades. “En estos dos días habrá circulación interna de vehículos autorizados con el fin de abastecer a las familias, solo por esta vez podrán salir sin tener en cuenta el número de carnet, para abastecerse por 10 días”, declaró.

Lorgio Tórrez, Ejecutivo de Desarrollo de Caraparí refirió que desde las 00:00 del miércoles se procederá al encapsulamiento, solo se dejará un paso habilitado para casos de emergencia. La autoridad pidió a las personas retornar antes del cierre para no quedar varados. “No vamos a dejar pasar a nadie, solo quedará un paso necesario para la ambulancia o policía, cerrar antes sin avisar sería irresponsable”, señaló.

