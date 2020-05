Cierran comedor popular por riesgo de contagio en Yacuiba

Al menos 60 ollas comunes se contabilizaban en el municipio de Yacuiba, la unión de vecinos, activistas y algún apoyo institucional, alimentaban a miles de familias que por la situación crítica como efecto de la cuarentena, no tenían la capacidad adquisitiva para las comidas diarias. Otras permanecerán con estrictas medidas de bioseguridad.

El primer fallecido por coronavirus en Yacuiba, puso en alerta a las autoridades y población, que temen un contagio, según datos vertido por el hijo de la víctima asistía a ollas comunes. El soporte económico en los últimos días, se convirtió en un problema, las ganas y el buen corazón siempre están presentes, pero el dinero para sustentar la alimentación, era un inconvenientes, muchas Ollitas recibían donaciones, el empresario Federico Ibarra contribuía casa día con pollos para las cocinas vecinales.

Santy Flores, de Pañuelos Blancos, agrupación solidaria que abastecía de alimentos a las familias, refirió tras los últimos acontecimientos se levantan las ollas por la emergencia, en esa línea manifestó que las autoridades resolverlas los mecanismos de abastecimiento. “El equipo venía trabajando hace más de una semana, comprometiendo a instituciones y empresas para una teletón virtual para las ollas, hemos visto la noticia de último momento que se levanta la olla común, nos sentimos muy apenados, pedimos mantener la calma y no entrar en una convulsión civil por la falta de alimentos, próximamente vamos a estar para ayudar a las familias necesitadas“, explicó.

La ollita de Corazón del Distrito 1, suspendió en la jornada el beneficio alimentario, por factores de seguridad. “La ollita que se preparaba el almuerzo para los vecinos quedó suspendida a partir de hoy (martes) por tener casos positivos de Covid en nuestra ciudad”, replicó el dirigente Bonifacio Paucari.

“Hoy estamos una vez reunidos para dar la última ollita en el barrio Primavera, agradecer a estas mujeres valerosas que durante toda la cuarentena nos dieron de comer”, cita un post en Facebook.

Clemencia Romero, del barrio Valentina, indicó que continuarán en esa zona, pero por precaución se desvincularon de otras, lamenta el estigma generado hacia las ollas. “Nosotros continuamos, dejamos provisiones en otras, resguardamos a nuestro equipo, han estigmatizado las ollas comunes, no me parece correcto, yo continuaré hasta donde me dé el cuero”, declaró la voluntaria.

Los bonos asignados como el Universal, que ya inicio la cancelación, serán un soporte de ayuda para cubrir necesidades básicas, como alimentación.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet