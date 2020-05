Anuncian contagio comunitario en el departamento de Tarija

Ayer por la mañana, el director del Servicio Departamental de Salud, Paul Castellanos, informó sobre el fallecimiento de un joven de sexo masculino, el cual perdió la vida por un problema respiratorio.

En ese sentido en un tiempo de epidemia, se puede considerar, hasta que no se demuestre lo contrario, que este tipo de muerte, se debió a coronavirus.

Si esto fuese así, se lamentaría este tipo casos, ya que es un paciente que no salió del departamento, estuvo siempre en la comunidad, por lo tanto sería un contagio comunitario, explicó Castellanos. “Por lo cual se activó todos los mecanismos de seguimiento para la familia y el entorno cercano de esta persona y los nexos que tuvo, para verificar si alguna de estas personas tiene síntomas parecidos al fallecido”, dijo.

El director del Sedes lamentó que hace más de nueve días, no se está reportando por parte de los laboratorios del interior del país, INLASA en La Paz y CENETROP en Santa Cruz, los resultados de los análisis que se mandaron.

En ese sentido en las siguientes horas de hoy, se va a tomar las muestras a la familia, del joven que perdió la vida, como también de este muchacho, de los posibles contactos que tuvo; y se va a seguir enviando a estos dos laboratorios del interior del país.

Pero no se sabe cuál es el problema, por el cual el Cenetrop no les está reportado, si es que se tiene o no casos positivos en el departamento de Tarija.

Sin embargo, debido a lo estadístico o lo histórico de este tipo de enfermedades, estas semanas que vienen, serán críticas, por haber el riesgo de presentarse lo casos comunitarios.

Por lo tanto Castellanos, recomendó a la población, que las medidas de aislamiento, son las más importantes para cuidar la salud, y sobre todo, que se les permita hacer el seguimiento de los casos.

Y que la gente comunique si es tuvieron o no, en contacto con personas que puedan ser, portadoras de esta enfermedad, como en este caso con el joven que perdió la vida, el pasado lunes.

Con el fin de poder hacer el aislamiento, encapsulamiento, lo cual es lo más importante, para que los médicos y el Sedes, puedan hacer su trabajo de manera tranquila. “Esta semana es crucial para nosotros, ya que pueden aparecer casos comunitarios, por lo que yo lamento el fallecimiento de una persona joven, en la madrugada de este lunes, con problemas respiratorios y sin patología de base”, dijo.

En ese sentido, Paul Castellanos explicó que con prueba o sin prueba, se tiene que presumir que es un caso de coronavirus, y si es una persona que no salió o entró al departamento, también se puede presumir, de un caso comunitario.

Por ello la preocupación, de los miembros del Sedes, por lo tanto se están accionando todos los mecanismos de alerta, para encapsular a la familia y el entorno cercano de esta persona.

A la vez esta autoridad desmintió lo que se refleja en redes sociales, de que se estaría ocultando información a la prensa y por ende a la población en general.

Razón por la cual, se dio el informe de esta persona fallecida, pero sin entrar en detalles del caso, debido a tener a los técnicos, desplazados con la familia, en la comunidad, haciendo el seguimiento del caso y obviamente l encapsulamiento respectivo.

La familia del occiso a pesar del dolor que les embarga, tienen que pensar en la probabilidad, que sea un caso positivo de coronavirus y por ende ellos son los primeros contactos, que estuvieron con este paciente, llevándolo al hospital y conviviendo con él.

Como también se verá los lugares, donde estuvo el paciente, las personas con las cuales compartió, entre otras cosas más, por lo tanto el Sedes está trabajando en esto.

Sobre lo que se hará con el cuerpo, Castellanos explicó, sobre la actuación de acuerdo a los protocolos establecidos, para el tratamiento de las personas fallecidas por coronavirus. “Reitero, que nuestra gran preocupación, es que no nos están reportando las pruebas, nosotros sí estamos enviando y es muy probable el mandar entre hoy y mañana, otras cinco más, de la persona internada en el hospital San Juan de Dios, con probable Covid 19, pero no tenemos respuesta y prácticamente, estamos trabajando a ciegas”, dijo.

Ya que la presente semana, la siguiente más, en las cuales aparecerán casos de coronavirus comunitarios, por lo tanto es donde mayor cuidado se debe de tener de reportar y de aislar a estas personas, lo cual es lo pedido a la población, concluyó Castellanos.

