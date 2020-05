Campesinos de Yunchará preocupados por falta de transporte paracomercializar sus productos

El Asambleísta departamental Basilio Ramos comunicó este jueves a la opinión pública la difícil situación que están viviendo comunarios pertenecientes al municipio de Yunchará, debido a las restricciones existentes por la cuarentena total, que rige desde el mes de marzo y que impide el transporte y la consiguiente comercialización de sus producciones.

Basilio Ramos refirió que los habitantes productores de aquel municipio de la zona alta de Tarija se ven impedidos de comprar insumos alimenticios básicos, como el aceite, sal, harina o fideos, que desde hace dos semanas no pueden adquirir, mientras que sus propios productos se quedan estancados: “Las producciones de la zona, como la carne, no las pueden vender, porque están allá (no las pueden sacar de sus comunidades)”, aseguró el asambleísta.

“Ha sido una buena ocasión para guardar, para estocar (la producción) y para la cosecha de todos los productos de la zona, como el maíz, la haba, la papa, un buen momento para trabajar; pero ahora es necesario que estos sean vendidos para convertirlos en “plata”, y luego comprar cosas que necesitan, como azúcar, aceite, harina, que son alimentos que no hay en la zona”, afirma Ramos, al sugerir que “alguien” pueda pasar por aquellas zonas llevando los productos antes mencionados, y de paso comercializar la producción local.

“No pueden salir todos a la vez”, dice Ramos, “porque en una comunidad las personas tienen diferentes números de identidad, son comunidades distantes, y la gran preocupación para la gente adulta mayor es cómo realizar los cobros y a la vez llevar ‘encomiendas’”.

El asambleísta departamental solicita que se habilite ya nomás un banco móvil, para que los adultos mayores puedan hacer sus cobros y que se tomen otras medidas, a fin de que la gente de esta región pueda obtener los productos que necesita.

La situación descrita por Ramos llama la atención, pues si los productores de las comunidades de Yunchará tienen en existencias producciones que se demandan en los centros urbanos, las autoridades locales y departamentales deberían establecer un plan para tener una especie de intercambio, proveyéndoles de los insumos que necesitan y transportando aquellas producciones para que se beneficien todos, pues sabemos que, de continuar esta situación de aislamiento social y cierre de fronteras, los productos alimenticios pudieran llegar a escasear y con ello, aumentar los precios, lo cual sería contraproducente, más aún cuando no hay fuentes de trabajo estable y se hace difícil conseguir los alimentos.

Esperemos que las autoridades tomen cartas en este asunto y resuelvan la situación para beneficio de todas las partes.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet