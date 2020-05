Autoridades del Chaco conformaron su Comité de Operaciones de Emergencia Regional

Instituciones de Villa Montes, Yacuiba y Caraparí, conformaron el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, una idea que se materializa tras el paso de mucho tiempo por falta de coordinación entre autoridades, la emergencia por Covid-19 de alguna obligó a concretar y dar celeridad al procedimiento. El lunes sesionarán los asambleístas para la aprobación de una Disposición Normativa Regional de creación.

El Secretario de Coordinación Ejecutiva del Gobierno Municipal de Yacuiba, José Luis García afirmó que la tarde del miércoles participaron a convocatoria del Ejecutivo Regional José Quecaña, junto a autoridades regionales, de salud, policial y militar. “Es una entidad que va aglutinar a los tres alcaldes, Ejecutivos de Desarrollo, Coordinadora de Red de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, el Comandante de la Tercera División que es la máxima autoridad del Ejército en la frontera, en ese marco se ha definido la creación, pudimos ponernos de acuerdo con el presidente de la Asamblea Mario Aldana, de ahora en adelante vamos a tener esta entidad para todo el Chaco que nos hacía falta, felicito a todas las autoridades”, manifestó.

García señaló que en los próximos días se convocará a una nueva reunión tras decreto Regional, para determinar y decidir entre todas las autoridades las acciones que se aplicarán en la región.

La Vicepresidenta de la Asamblea Regional, María Reneé Barrios refirió que el objetivo de unir los tres municipios, es la lucha unificada en una sola postura para que el hospital de tercer nivel Fray Quebracho sea equipado debidamente.

Destacó la postura del titular de la Asamblea, que encaminó a buen puerto pese a los diferentes criterios de las autoridades, optaron por plan de contingencia de la institución que consta de cuatro artículos, frente a los 40 que pretendía el Gobierno Regional, que conllevaba mucho tiempo en la revisión. “Tenemos una Dinore con cuatro artículos, el presidente Aldana fue claro y con mucha altura, no podemos distraernos en revisar, la parte técnica, hasta sesionar y aprobar va pasar una semana, debemos ahorrar tiempo, estamos a días del plazo de la cuarentena, no podemos hablar de una socialización cuando el Ejecutivo Regional ya dispone 40 Bs millones para disponer en la emergencia de salud”, apuntó.

Barrios sostiene que es un paso importante para la población chaqueña, el lunes se prevé sesionar para la aprobación de la Dinore con la que trabajará el COER.

Comité Cívico y Bono

El presidente del Comité Cívico, Raúl Hilarión emitió un pronunciamiento de la institución respecto al bono Esperanza de 500 Bs anunciado por el Gobierno Regional, exigen transparencia en el proceso, que los beneficiarios reciban en efectivo en un solo desembolso y no en la modalidad en especie.

“Exigimos que el bono se entregue en efectivo a cada una de las familias chaqueñas, ya que es un pedido de todas las instituciones y población, rechazar categóricamente la intensión del Gobierno Regional de pretender entregar en especie, ya que no beneficia a la economía de la población solo a unos cuantos”, afirmó Hilarión.

Respecto a un “doble beneficio”, considerando el bono Universal otorgado por el Gobierno Nacional, manifestó que realizaron las consultas respectivas para que no se incurra en faltas a la norma. “Consultamos con algunos entendidos en la materia, no se puede entregar doble beneficio pero en casos específicos, por ejemplo dar un bono de la tercera edad del gobierno central y darle otro Regional, no corresponde, pero este va beneficiar a toda la población en una emergencia, nos han sugerido o lo que dice la normativa que permite el desembolso en efectivo”, explicó.

Los cívicos enfatizan en una entrega inmediata sin demoras para las familias que sufren crisis en la cuarentena total. “Exigimos que este Bono Esperanza sea entregado a la brevedad posible a las familias chaqueñas cumpliendo con todos los requisitos, ya que es de mucha necesidad actualmente”, cita el último punto del pronunciamiento.

Hilarión refirió que respaldan la ampliación de la cuarentena en el territorio nacional, estima que los próximos días deben plantear alternativas para que la región retome sus actividades. Esos 10 días nos va permitir hacer una planificación para retornar de manera gradual, de aquí en adelante las actividades no van a ser normales, nos va permitir tomar las previsiones, en el sistema de salud y otros detalles”.

Analizarán con los diferentes sectores, las medidas preventivas y económicas de recuperación post cuarentena por la pandemia de Covid -19.

