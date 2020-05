Reforzarán campañas de vacunación contra el sarampión

En Bolivia la enfermedad de Sarampión se consideraba erradicada, hace 20 años que no se presentaba, en la ciudad de Santa Cruz en días pasados, se confirmó un primer caso en una mujer de 26 años. Las autoridades de salud, afirmaron que la paciente es una pediatra, que resultó contagiada por una niña de uno año en el municipio de Cotoca. El bloqueo epidemiológico se aplicó a los nexos y contactos.

El martes se conoció de un caso sospechoso en el Gran Chaco, en una comunidad del municipio de Villa Montes, aguardan por una segunda prueba para descartar, la primera dio negativo.

La noticia en medio de una emergencia sanitaria de gran magnitud como el Covid- 19, pone en alerta a los rectores de salud y población, considerando ahora el doble peligro para los niños menores de 5 años.

En esa línea, consultamos a la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Red de Salud Yacuiba, Santusa López, respecto las acciones que se llevarán a cabo para reforzar la campaña de vacunación y garantizar las medidas de bioseguridad en el proceso. “La vacuna es la mejor forma de prevenir una enfermedad, se llega de manera gratuita, nos preocupa que existan niños que no han recibido la SRP (Sarampión, Rubeóla, Paritoditis), a partir de los 12 meses recibe su primera dosis, al años y medio la segunda”, señaló.

Respecto a los padres que no tiene certeza de las dosis para sus hijos, por extravío del carnet de vacunas u otros factores, pueden solicitar detalles en los centros de salud, o de acuerdo a las edades pueden acceder a otra. “Pueden consultar copia del carnet de vacuna para certificar que vacunas ha recibido, si no se vacunó hasta los cinco años, se aplica la de SR hasta los 49 años, pero para ellos se interroga para precisar si corresponde o no ”, afirmó.

El municipio anualmente recibe 2.500 dosis de SRP para menores de un año. Se prevé el envío de 2000 dosis para esta gestión, para los rezagados de anteriores campañas.

Protección.

“Entre lunes y martes tendremos disponibles las vacunas, haremos una redistribución a los centros de salud, para realizar en puestos fijos bajo las recomendaciones de la cuarentena, no será el mismo espacio con las personas que acuden a consulta, las madres debe ir con barbijo, tapar bien los cochecitos”, detalló López.

Poco personal.

Lo que se pretende es evitar el desplazamiento y aglomeración, pero el personal de salud se encuentra distribuido en puntos de control de coronavirus, por lo que deben buscar estrategias como brigadas puerta a puerta, pero con los escasos recursos humanos, es posible que dispongan de refuerzos desde el nivel departamental.

Vía de contagio. Por vía aérea, tos o estornudos, saliva, contacto directo con la piel y de madre a hijo, en el parto o lactancia.

Síntomas. Fiebre alta, que se presenta en 10 a 12 días del contagio del virus. Tos, ojos llorosos, pequeñas manchas blancas. Luego de tres días aparece una exantema, en el rostro, cuello y se extiende a las manos y pies, el sarpullido dura entre 5 y 6 días.

Complicaciones. En menores de 5 años y los mayores de 20 pueden sufrir complicaciones con la enfermedad, las más comunes son infección de oído y diarrea, las de gravedad traen consigo la neumonía y encefalitis.

Cifras. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2017 causó 110.000 muertes en el mundo, la mayoría en menores de cinco años. Se estima que entre 2000 y 2017 la vacuna evitó 21,1 millones de decesos. El Sarampión en algunos países fue erradicado, pero se registra con frecuencia en zonas de África y Asia.

