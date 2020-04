Recomiendan no botar insumos de protección contra la pandemia en cualquier parte

Al respecto, entrevistamos a la doctora Marcela Fabiola Ramírez jefe de la unidad ambiental del servicio departamental de salud, quien nos manifestó que pese a recomendaciones que se están realizando permanentemente en los medios de comunicación oral y escrito, “existen algunas personas que tienen el mal habito de eliminar estos insumos de protección , como guantes ya usados y barbijos en las calles y aun mas, en este tiempo en el que el virus puede estar en cualquier lado, es cuando, debiéramos tener más cuidado con la limpieza e higiene”, aseveró la autoridad de salud ambiental.

“La recomendación es que, estos insumos ya utilizados, al llegar y antes de ingresar a su domicilio se debe tener, el cuidado de desinfectarlos con alcohol en gel u otro desinfectante, luego deben ser introducidos en una bolsa plástica, asegurarla muy bien y hacharla recién al basurero, de la misma forma debo manifestar que estos insumos son como su nombre indica, desechables, hay que utilizarlos una sola vez y ya no más”, manifestó.

Siguió recomendando la responsable de salud ambiental y dijo, “el uso de guantes y barbijos, ya tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos hasta cuando dure esta pandemia, y tenemos que tener el máximo cuidado con la higiene y mantener la distancia, me parece lamentable que existan personas que creen ser inmunes, nadie sabe donde podría estar este virus, por ello, le pedimos a la población, sobre todo a todas esas personas que son renuentes a cumplir las normas, háganlo por esta vez, por bien de sus familias, si salen a realizar alguna compra por que le toca hacerlo, sea cuidadoso utilizando los insumos de protección y desechándolos cuando estos ya hayan sido usados, pero no los deseche en las calles, hágalo donde corresponde, en el basurero y no los vulva a dar uso otra vez”, finalizó.

René Montoya

