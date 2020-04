Investigan cuantioso robo a domicilio del barrio 26 de Agosto

Una pareja de comerciantes de abarrotes que tiene su puesto en la zona del mercado campesino denunció que fueron víctimas de un asalto el pasado jueves en la madrugada por desconocidos en su domicilio en el barrio 26 de agosto, estos habían ingresado a su domicilio mientras los hijos de los denunciantes se encontraban dormidos y ellos afuera, por lo que les sustrajeron 160 mil bolivianos y además de joyas y celulares.

Según informaron fuentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se formalizó una denuncia de robo agravado en contra de autor (es), el denunciante indica que el jueves en la madrugada le robaron varias de sus pertenencias y dinero en efectivo que se encontraba en una de las habitaciones de su domicilio en el barrio 26 de agosto.

“La pareja declaro que salieron en la madrugada a su tienda a vender cereales, como ser harina, azúcar, lenteja, avena, condimentos y otros. En su domicilio se quedaron su hija de 16 años y su hijo de 11 años, quienes se levantaron cerca de las 07:58 am, y les anoticiaron por celular que había desaparecido el dinero que se encontraba en la cajita de un velador que tenían en su dormitorio”, dijo el informante.

Los antisociales también sustrajeron del domicilio una computadora portátil, el celular de ella y de su hermano

“El dinero que perdieron eran en cortes de bs 10, bs 20, bs 50, bs 100, bs 200, los celulares eran Samsung, Sony, además sus computadoras, un reloj que se llevaron los antisociales”, señaló el policía.

La pareja al retornar a su domicilió evidenciaron que la puerta principal de la casa estaba cerrado y no estaba violentado; asimismo la chapa se encontraba en buena condiciones. El denunciante revisó en toda su casa si habían huellas de manos o pisadas de pies, pero no vieron nada sospechoso.

“Las paredes son altas, el denunciante no sabe por dónde los delincuentes se entraron, ya que sus dos hijos se encontraban en su domicilio y no tenían ninguna agresión física, además de ese dinero el denunciante había tenido un botecito encima de un televisor, donde había 10.000 bolivianos, estos no se lo llevaron”, aseguró el uniformado.

El investigador que se constituyó al domicilio del denunciante a verificar, evidenció que en el lugar no existen cámaras y mucho menos en el barrio.

“El denunciante pone la denunciante formal ante el ministerio público par que se investigué, está en proceso”, finalizó el uniformado.

