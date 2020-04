SIRMES Yacuiba exige garantizar medidas de seguridad para personal médico

Las observaciones en el plan de contingencia frente al Covid-19 en el municipio de Yacuiba, genera preocupación en el sector salud, el personal exige a las autoridades garantizar con medidas de seguridad, equipos e insumos para combatir la pandemia que en el país tiene una de las tasas más altas de mortalidad de la región.

Rosario García, representante del Sirmes Yacuiba (Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública), refirió que las dotaciones de material recibidas son mínimas, no cumple con los requerimientos y no abastece para los trabajadores, cada uno requiere al menos tres barbijos para un turno de 12 horas. “No desmerecemos el trabajo de las autoridades, pero hay que reconocer lo que se está haciendo es insuficiente, no abastece y no cumple con los requerimientos del sistema público de salud, las dotaciones no alcanzan ni para 24 o 48 horas de guardia, los barbijos comunes tienen una vida media de cuatro horas, en una guardia de 12 horas se necesita al menos tres para tener una protección cercana al 60 o 70%”, explicó.

Los barbijos N95 duran hasta tres días, de este tipo fueron entregadas entre 40 unidades en el segundo nivel.

García afirmó que solo en el hospital Rubén Zelaya, existen al menos 300 trabajadores de salud. “Médicos, enfermeras, bioquímicos, guardias, limpieza, camilleros, somos más de 300 solo en el segundo nivel, están predispuestos a contraer la enfermedad, porque es de libre transmisibilidad”, señaló.

Aclaró que las especificaciones de material, no son caprichos del personal, se rigen bajo lineamientos técnicos. “Toda persona que llega al hospital puede ser sospechosa o portadora, ante eso no podemos estar de brazos cruzados y no tener el barbijo adecuado para atender”.

Respecto al personal replegado, por encontrarse en grupos de riesgo aseguró que en el municipio no sobrepasan los 20 y son los mayores de 60 años según disposición del Ministerio de Salud. “Cuando dijeron la gente que debía replegarse, se dieron abrogaciones, porque hubiésemos quedado sin personal de salud, un 70% tienen enfermedades de base, un 30% son adultos mayores, las ordenes fueron expresas para los mayores de 60 años, conocen las altas tasas de mortalidad en ese grupo, tienen derecho a replegarse”.

El Sirmes acudió al Comité Cívico para que contribuyan con gestiones para la compra de los equipos de bioseguridad.

Alternativas.

El sector demanda otras formas y mecanismos para la dotación, como empresas nacionales que están incursionando en la elaboración con las mínimas garantías, exigen solucione y dejar de lado las confrontaciones. “A nivel internacional hay deficiencias ya no tienen a disposición, pero a nivel nacional hay empresas que están ofreciendo y asemejándose a la calidad para paliar la necesidad”, aseveró.

García remarcó que algunos trabajadores con sus propios recursos adquieren los elementos de seguridad, pero no todos tienen al alcance los recursos económicos para disponer. En el territorio nacional se conocen de dos decesos de enfermeras por coronavirus, esta situación pone en alerta máxima a los que lucha en primera línea.

