ALDT notifica a la Gobernación por medio de edictos

El subgobernador de la provincia Cercado, Jhonny Torrez, lamentó que se haya tenido que llegar al extremo de que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, tuvo que notificar a la gobernación, por edictos sobre una ley para que se apruebe la canasta alimentaria, para las personas de la tercera edad.

“Por lo que ahora la gobernación tiene 10 días para observar o aprobar la ley, espero que el gobernador Adrián Oliva, la apruebe y la promulgue en estos días, para que nosotros podamos retomar la canasta alimentaria, ya que el problema que está pasando Cercado, desconozco el resto de las provincias tiene lo mismo, es que por la actitud absolutamente ilegal de la gobernación, retiraron el cien por ciento del presupuesto que se tiene para la canasta”.

Al retirar el cien por ciento del presupuesto, no pueden pagar la canasta de la gestión 2019, y al no pagar esta bolsa alimentaria del año pasado, el abastecimiento que se necesita, se corta, por motivos de mora en el pago de los servicios brindados a esta institución.

En ese sentido Torrez, explicó que están parados desde el pasado lunes como subgobernación, ya pasaron varios días y no puede esto ocurrir, necesitan a la brevedad de que se pueda promulgar esta ley, para retomar con el trabajo que venían desarrollando sobre este tema.

Para Torrez, llegó a tal grado la mala fe con la cual actúan desde la gobernación, que sacaron un comunicado que dice que están desinfectando las oficinas, y que no están disponibles para cualquier tipo de contacto o trámite, a pesar de que debería ser una prioridad de la gobernación, la entrega de la canasta alimentaria para las personas de la tercera edad, que no pueden salir de sus hogares, por la pandemia del coronavirus.

Motivo por el cual, la Asamblea tuvo que notificarlos por edictos, por lo que el subgobernador de Cercado, espera que los empleados de la gobernación, no se hayan olvidado de leer, como tampoco de mirar las cosas, o se hayan quedado ciegos, ya que el coronavirus, no deja ciego a nadie ni menos sordo, para que pueda trabajar de buena forma en este tipo de cosas que son de suma urgencia para la población de Tarija capital.

En ese sentido Jhonny Torrez, espera de que esas viejas mañas no se sigan practicando, en la gobernación y se pueda demostrar que trabajan en favor de toda la población tarijeña.

“Escuché al gobernador en pasados días, por un medio de prensa de que, es demasiado tarde con la ley; la ley no es demasiado tarde, a la ley se acata o no se acata y si no se acata es un delito penal, por supuesto”.

Para concluir Torrez recordó que al momento de dejar por edicto la notificación de la ley de la canasta alimentaria, uno de los empleados de la gobernación, indico que todos se fueron, de que no había nadie en esta institución, por lo que vuelvan el 30 de abril si es que no se amplía la cuarentena, más días o meses, lo cual es sumamente irresponsable y es una forma de cómo actualmente se maneja la gobernación de Tarija.

