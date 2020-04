Vaivenes políticos dejan en la incertidumbre la Canasta Alimentaria para adultos

El subgobernador de Yunchará, Eleodoro Jurado, en pasadas horas llegó a la capital, con el fin de dialogar con el gobernador del departamento de Tarija, sobre la dotación de la canasta alimenticia para las personas adultas mayores, la cual debería ya haberse llevado en pasados días a dicha localidad y al momento, no se conoce cuándo y cómo se llevarán estos alimentos que están esperando este grupo social en este municipio alejado.

“Dialogue con el secretario Rubén Ardaya, el cual me indico que la próxima semana, estarían llevando la canasta alimentaria a Yunchara, y ustedes saben que este municipio es pobre, es difícil comunicarse con la gente de esta localidad, como también es difícil llegar a la capital, para hace estas gestiones, para que se les pague la renta dignidad también, ya que no hay en este lugar un banco que lo pueda hacer”.

Por lo que Jurado pidió a las autoridades que se hagan los tramites respectivos para esta entrega de alimentos, lo más rápido posible, para que se pueda entregar alimentos a muchas familias que no pueden salir de su casa por la cuarentena, por lo que no tienen qué comer y esta canasta alimentaria, por lo menos unos días generará que tengan una comida caliente en la mesa.

Pero si es que va a tardar el mismo tiempo que cuando cada subgobernación, las administraba es muy triste, ya que la gobernación solo indica que harán la licitación para estos alimentos, lo cual duraría tres meses por lo menos.

En ese sentido, si es que la gobernación quisiera obviar este trámite burocrático y hacerlo, por invitación directa, no estaríamos en desacuerdo. “Pero al momento conocemos que la subgobernacion de Cercado, tiene una deuda con los proveedores de la canasta que entregaba en la capital, por lo que la gobernación también tiene que considerar esta deuda y cerrarla, para que se pueda entregar a todos los municipios lo más rápido posible esta canasta”, dijo.

En el caso de Yunchará, no habría mucho problema, ya que es pequeño el municipio y se tenía previsto la entrega de seis canastas más en esta gestión, por lo que no habría mucho problema para la subgobernacion de entregarlos, ya que la suma de estas canastas no pasa de los seiscientos mil bolivianos.

En ese sentido, Jurado explicó que no sabe qué pasa en la gobernación, que hasta el momento no lo hacen, ya que el dinero para este beneficio que fue sacado de las subgobernaciones, y ya que está en sus cuentas, pero no se sabe de qué secretaria, por lo que piden que se entregue este beneficio lo más pronto posible.

Ya que el subgobernador de Yunchara, al momento de hablar con el secretario Rubén Ardaya, le explicó que está con su camión para poder llevar estas canastas a su municipio, porque ahora es donde necesitan las varias familias de este lugar, ya que el beneficio se lo tiene que entregar en el momento donde no tiene qué comer la población y no así después, concluyo esta autoridad.

