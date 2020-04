Medio millar de ciudadanos bolivianos esperan ingresar a Bolivia por la frontera de Yacuiba

El coordinador de la Red de Salud, Fabián Audiverth informó que se realizaron reuniones para evaluar el ingreso de ciudadanos bolivianos desde Argentina a requerimiento de autoridades nacionales, lo que representaría un algo costo logístico para el municipio de Yacuiba, para que cumplan la cuarentena en ambientes designados. Este tipo de situación generó conflictos en Oruro cuando connacionales pretendían ingresar de Chile.

“Si ingresan por esta frontera tendrán que cumplir la cuarentena por 14 días, hemos estado verificando con el COEM, los ambientes, el asilo tiene una capacidad para 100 camas, se ha visto un ambiente en Palmar Grande y algún otro mercado, formalmente no tenemos datos cuando ingresan y el número”, señaló.

Audiverth considera que dependiendo de la región que pretenden llegar pueden usar otras fronteras del país. “Entiendo que vienen de Argentina, por ejemplo si van al norte hay otras fronteras como la Quiaca, Bermejo, estoy seguro que nos explicarán en los próximos días, alguna autoridad tendrá que bajar y dar la autorización para que tengamos que verlos detalles de logística para albergar”, indicó.

En Yacuiba, se designaron tres ambientes en la estrategia de manejo de Covid-19, el tercer nivel para casos positivos, el hogar de ancianos para sospechosos y el estadio Provincial para asintomáticos, donde cumplen cuarentena obligatoria las personas de tránsito.

Alba Riffarachs, Secretaria Municipal de Salud, refirió que el ingreso de 500 compatriotas no fue decisión de las autoridades locales y la autorización se da por parte del gobierno nacional, lo que implicada habilitar ambientes y correr con los gastos. “Yo no puedo tener un hijo y dar a otro que me lo crie, donde se ha visto eso, pretenden echarnos la carga, cuando nosotros tenemos alrededor de 120 mil personas a las que ya estamos garantizando insumos y medicamentos, si sumamos estos 500 compatriotas, el gobierno debe asumir la responsabilidad, no estamos en desacuerdo que no vengan, estamos viendo el lugar donde se los puede tener, tampoco vamos a tenerlos amontonados, hacinados y no de esos empiece con síntomas y contagie”, manifestó.

El mercado San Gerónimo, en una de las infraestructuras consideradas para el albergue de los connacionales, de concretarse se desataría un conflicto por los gastos que se asumirán, teniendo en cuenta el tiempo y gestiones que las autoridades realizan por recursos para enfrentar la pandemia, a esto se suma, el temor e inquietud de la población.

Procesados

La Unidad Policial de Control Migratorio (UPCOM) condujo a 15 ciudadanos bolivianos hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Villamontes, Tarija, por evadir controles en la frontera con Argentina, informaron el miércoles personeros de la Dirección General de Migración.

Estas personas fueron sorprendidas en territorio argentino y luego trasladadas por gendarmería de ese país desde La Quiaca hasta Villazón para ser entregadas a efectivos de UPCOM.

“De acuerdo a la normativa en actual vigencia (DS 4200), luego de activarse los protocolos de salud, enfrentarán un proceso penal por atentado a la salud pública”, sostuvo el Director General de Migración, Marcel Rivas.

El fin de semana, 11 ciudadanos fueron sorprendidos y en esta jornada otras cuatro personas. Todas evadieron los puestos de control migratorio e ingresaron a territorio argentino por puntos no autorizados.

La Dirección General de Migración intensifica los controles fronterizos para garantizar el cumplimiento de la cuarentena y preservar la salud pública.

