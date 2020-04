Asamblea Regional del Chaco suspende tratamiento de ante proyecto de Ley del Fondo Rotatorio

La Asamblea Regional en sesión virtual analizó el anteproyecto de modificación de la ley del Fondo Rotatorio presentado por la diputada Marcela Vásquez, tras un debate concluyeron que no fue socializado con sectores sociales, actores políticos e instituciones del Gran Chaco, por lo que no goza de consensos y de aceptación requerida por lo que el tratamiento debe ser suspendido.

La vicepresidenta de la Asamblea, María Reneé Barrios afirmó que el anteproyecto carece de sustento técnico y legal, por lo que “debe abrirse en espacios de diálogo y concertación regional”. “No fue socializado con la población, tampoco ha entrado a la Asamblea Regional para su análisis y revisión, por eso decimos que no tiene sustento técnico ni legal, hemos enviados notas a las Cámaras para la suspensión de su tratamiento y también a los ejecutivos de Desarrollo de Villa Montes y Caraparí que no conocían el anteproyecto, es un mecanismo financiero, es un tesoro para los chaqueños, no es que no se puede tocar, debe ser socializado oportunamente”, manifestó.

Barrios indicó que a través de una minuta se solicitó al Ejecutivo Regional José Quecaña, el plan de contingencia que se ejecuta en la emergencia sanitaria por Covid-19, desde hace tiempo no tienen respuesta. “El Ejecutivo no ha contestado las solicitudes desde el inicio de la emergencia, con la minuta es una manera de obligar que responda, necesitamos conocer las medidas y fiscalizar”.

La Asamblea encomendó al Ejecutivo gestionar ante el Gobierno Departamental de Tarija, la subvención en el pago de facturas de los servicios básicos, el 50% que no cubrirá el gobierno central.

“Las empresas EMTAGAS y SETAR en donde el Gobierno Regional tiene participación, puedan subvencionar el pago mensual de facturas de electricidad y gas que no cubrirá el nivel central de gobierno durante lo que dure la cuarentena dando un lapso de 3 meses para su regularización”, aseveró la Asambleísta.

Barrios demandó al Gobierno Regional acciones paliativas ante la crisis que afecta al pueblo chaqueño, lo principal es garantizar la alimentación y salud de las familias.

Quecaña

En conferencia de prensa, el gobernador regional del Chaco, José Quecaña, afirmó rotundamente que los recursos del Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR) no se tocan, puesto que su destino es dinamizar la economía del sector productivo, de los pequeños y medianos empresarios del área urbana y rural.

Las declaraciones fueron emitidas en respuesta a los votos resolutivos emitidos por la Federación de Campesinos y el sector empresarial de la región, en sentido de que existirían algunas gestiones en la Asamblea Plurinacional para destinar los recursos a la emergencia sanitaria o a bonos sociales.

“El Gobierno Regional no ha presentado ni una propuesta de proyecto de Ley para usar esos recursos en la emergencia sanitaria o para destinarlos a bonos sociales; algunos están inventando temas, a ellos les digo, el Fondo Rotatorio no se toca, porque es un fondo para dinamizar la economía”, acotó Quecaña.

Sin embargo, aclaró que su administración propuso antes de la emergencia que el FRFPR también pueda beneficiar a los sectores de servicios, comercio y transporte, considerando que estos rubros también forman parte de la dinámica económica regional, que genera empleo e ingresos.

En ese sentido, recalcó que sí pedirán que el FRFPR también beneficie a otros sectores que requieren de recursos para ampliar sus negocios, unidades de servicios o para renovar equipos y vehículos de trabajo. Pero en tanto no se modifique, esta entidad seguirá funcionado acorde a la normativa vigente.

Momentáneamente, de llegar alguna consulta de la Asamblea Plurinacional, el Gobierno Regional rechazará toda posibilidad de destinar esos recursos a alimentos o al equipamiento del hospital Fray Quebracho, porque para estos requerimientos Caraparí, Villa Montes y Yacuiba tienen programas.

Concluyendo, la autoridad pidió a la clase política no intentar sacar réditos en esta emergencia y dejar de hace shows políticos para hacer quedar mal algunas autoridades y, al contrario, unir esfuerzos para trabajar en beneficio de la población, con la perspectiva de superar la pandemia del coronavirus.

