Dan de alta a sargento que prestó asistencia a sacerdote con COVID19

Alrededor del mediodía de este jueves, fue dado de alta el Sargento Primero de la Policía, Genaro Cruz Canaviri, quien ayudó en el traslado del Padre eclesiástico Juan Carlos Calderón, quien había dado positivo a coronavirus y ha sido el paciente 0, y único caso confirmado hasta ahora de coronavirus en el departamento de Tarija.

Canaviri, casi llorando de la emoción por haber “escapado” de un contagio que puede ser mortal, dada la alta tasa de morbi-mortalidad que tiene este nuevo coronavirus, manifestó sentirse agradecido por la atención y el apoyo que recibió, tanto de autoridades como del personal de salud que estuvo cuidándolo.

“Quiero agradecer al Comandante Departamental, al Capitán de Bienestar Social, que han estado constantemente con nosotros, y a los médicos que igualmente están todo el tiempo acompañándonos, lado a lado”, dijo Canaviri, “estoy feliz, uno llora de alegría con este esfuerzo”, reafirmó reconociendo la tarea de quienes lo tuvieron a su cargo.

“Hoy en día me estoy yendo, no con temor, después de prestar auxilio a una persona. Nosotros estamos para eso, para auxiliar a nuestros niños, a nuestros abuelos, a todas las personas; nos tocó ayudar a alguien contagiado, pero felizmente las pruebas salieron negativas y ahora me estoy yendo tranquilo con mi familia”, aseveró el Sargento Canaviri, quien espera estar recuperado totalmente para reincorporarse al servicio. “Seguiré mi tratamiento en casa”, terminó diciendo antes de marcharse hacia la calidez de su hogar.

Todavía quedan dos casos

El Comandante Departamental de la Policía en Tarija se refirió, por su parte, a este grato suceso de saber que su compañero de armas resultara sin contagio, esperanzando a los otros dos policías que esperan la resolución de sus tests respectivos, los cuales están siendo procesados por los laboratorios INLASA de La Paz.

“Teniendo la muestra (del test) de INLASA, que dio negativo, la doctora Claudia Montenegro, encargada del SEDES para el control de la pandemia del coronavirus, recomendó dar de alta al Sargento 1° Genaro Cruz Canaviri, quien ha estado acá (Comando Departamental) en cuarentena voluntaria, a la que se ha sometido en el lugar de aislamiento que tenemos en el Comando Departamental”, informó el Cnel. Eduardo Vargas, máximo jefe del ente policial del departamento.

“La doctora ha recomendado que se traslade a su domicilio, cumpliendo algunos protocolos de bioseguridad, para que esté más tranquilo en su vivienda”, acotó Vargas, “hasta que se normalice completamente y comience de nuevo a trabajar”.

Todavía quedan en cuarentena, observados por especialistas médicos de la Caja de Salud de la Policía y el SEDES, dos miembros del cuerpo policial de quienes se esperan los resultados del laboratorio, para saber si se les da de alta o se siguen otros protocolos.

Vargas afirma que “a estos policías se les ha estado monitoreando todos los días, han sido controlados, monitoreados, y ya tenemos la satisfacción de que Canaviri haya dado negativo y esté regresando a su casa.”

El trabajo con sospechosos no se detiene

El Dr. Felipe Gonzáles es uno de los especialistas que se encuentran destinados a la observación y seguimiento de casos sospechosos de portar el coronavirus en Tarija. Él se refiere al trabajo que están realizando desde el SEDES: “Estamos haciendo seguimiento a los casos sospechosos que hay en Tarija”, afirma el galeno, quien muestra una tranquilidad y seguridad convincente, “a consecuencia del caso positivo que tenemos, del padre Juan Carlos (Calderón)”.

Gonzáles remarca que dicho seguimiento se hace a todos los sospechosos que existen en el departamento tarijeño y no solo en la capital. En el caso de los policías puestos en observación epidemiológica, asegura: “Estamos a cuatro días de cumplir el período de observación, que llevamos con los oficiales, y una vez que acabe eso, seguramente también se les va a liberar”.

Claro que ello depende de los resultados que se esperan, del laboratorio INLASA. Por lo pronto, es una muy buena señal la partida a casa, ya sin sospechas, del Sargento Canaviri, pues es uno menos que contar en los reportes y uno más que se libra de contagiarse del peligroso coronavirus.

De esta manera, Tarija sigue manteniendo la cifra de un solo caso positivo en todo el territorio departamental, únicamente superado por Beni, donde aún el Covid 19 no ha logrado pasar fronteras.

