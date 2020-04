“Bus Solidario” repartió más de mil bolsas de alimentos en su primera semana

El programa del Gobierno Municipal de Tarija, el “Bus Solidario”, que tiene por objeto el poder dotar de insumos alimenticios no perecederos a familias vulnerables y personas en necesidad de la ciudad de Tarija, en su primera semana de servicio realizó la entrega de cerca de 1.000 bolsitas solidarias. El trabajo realizado desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril fue dentro de los distritos 6, 7 y parte del 8.

El trabajo de traslado y distribución de los insumos alimenticios, que realizan más de 100 funcionarios entre chóferes, médicos y personal administrativo de diferentes secretarías, quienes en una ardua y desprendida labor y a la cabeza del alcalde Rodrigo Paz, visitaron diferentes Tarija.

“A través del decreto solidario que se promulgó la anterior semana, se está realizando, con el Bus Solidario, la entrega de estos insumos alimenticios a las familias más vulnerables de todos los distritos de la ciudad. Hemos comenzado a inicios de la semana en el distrito 6 y llegamos también al distrito 7 y parte del 8, en los barrios que están más alejados del centro de la ciudad, lo de más necesidad”, informó el jefe de la unidad municipal de Juventudes, Carlos Hevia.

En esta primera semana de servicio, el Bus Solidario llegó a tres distritos, enfocado principalmente en 26 barrios, además de las familias más dispersas de estas zonas.

Los barrios a los que se entregó los insumos alimenticios fueron Urbanización Los Ángeles, Aldeas Infantiles – SOS, 4 de Julio, 3 de Mayo, Los Chapacos I, Guadalquivir, Parada al Norte, ATIN, San Bernardo, 20 de Enero, Quebracho, Valle Hermoso, Monte Centro, El Trigal, Lourdes, 24 de Julio, Colón, San Marcos, Obrajes, Los Olivos, Luis Pizarro, Luna de Obrajes, Loma de Obrajes, Universo, 23 de Octubre y Luis Espinal.

“El Bus Solidario ha llegado a cerca de 1.000 familias; se ha llegado a todas las personas con discapacidad que estaban dispersas en distintos barrios de nuestra ciudad según la lista de la Secretaría de la Mujer y la familia, a mujeres no asalariadas y que no tiene trabajo en esta época, familias que trabajan con Aldeas Infantiles SOS, a los no videntes, a las personas enfermas con cáncer, a los voceros de periódicos, a las personas en situación de riesgo en los distritos 6, 7 y 8. A todos ellos se ha hecho llegar su bolsita solidaria”, señaló la directora municipal de Orden y Seguridad, Susana Pantoja.

Pantoja también adelantó que esta semana el Bus Solidario continuará recorriendo la ciudad distribuyendo más insumos alimenticios, estará en el distrito 9 y posteriormente en el 10, 11, 12 y 13.

“Porque lo importante es llegar a todas las familias de escasos recursos y más vulnerables. Pedimos a las familias tengan paciencia, nosotros llegaremos a sus barrios y a sus distritos, ese es el objetivo que tenemos como Gobierno Municipal”, dijo Pantoja.

