Anuncian apertura de hospital de tercer nivel en Yacuiba en medio de acusaciones

El supuesto caso sospechoso de coronavirus, en una paciente internada en el segundo nivel, develó las falencias en el manejo y protocolo, las acusaciones y deslindamiento de competencias salieron a relucir, los ambientes asignados para aislamiento en el Fray Quebracho no estaban acondicionados.

En las últimas horas se generó un cruce de acusaciones entre el Gobierno Municipal y Gobierno Regional, por el funcionamiento de los espacios para el tratamiento y aislamiento a manera de contención del Covid- 19.

El Secretario de Gestión del Gobierno Regional, Gilmo Cardozo, ayer jueves denunció en conferencia de prensa, falta de voluntad de instituciones, en el marco de la distribución de competencias asumidas. “Acabo de salir de una reunión, donde teníamos que definir y repartir responsabilidades, el Gobierno Regional ya cumplió equipando, falta lo mínimo, alimentación y transporte para el personal, seguridad, limpieza y equipo de bioseguridad”, señaló.

Cardozo refirió, que la institución puso Bs 44 millones para contener el Covid-19 y no cuenta con más recursos para otras acciones. “Vamos a entregar la llave, para que la Red de Salud opere, pero no hay voluntad, dicen que no es su competencia, estamos haciendo lo imposible para que funcione, estamos cerrando la totalidad de los programas, para habilitar el hospital de tercer nivel”, destacó.

La autoridad reveló, que propusieron dividirse y hacerse cargo cada institución a totalidad. “No podemos hacerlo solos, todos deben aportar, no nos vamos a lavar las manos haciendo fumigación de calles o con algunos equipos de protección, señor alcalde un millón no es suficiente”, expresó.

La apertura del hospital de tercer nivel Fray Quebracho, fue anunciada para este viernes, con parte de equipamientos y medicamentos.

En respuesta, la secretaria Municipal de Salud, Alba Riffarachs, tildó de mentiras las declaraciones de Cardozo, según lo pactado, los Ejecutivos en base a un informe técnico, teniendo en cuenta la realidad de sus recursos debían decidir las acciones. “Le pido a Gilmo Cardozo que deje de mentir, ellos se han aventurado a decir, que iban a habilitar lugar por todos lados, algunas cosas si podemos ayudar, si me hago cargo de algo debo asumir la totalidad, tengo que sabe hasta dónde llegar, todo es auditable, debe sentarse a leer un poco más”, explicó.

Remarcó el trabajo preventivo en los puntos de control, que frenaron el avance y no es valorado por el Gobierno Regional.

Riffarachs refirió, que sostendrán una nueva reunión para analizar el apoyo que brindarán en la lucha contra el coronavirus.

