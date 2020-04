Director del HRSJD asegura que sala de terapia intensiva para COVID19 está totalmente equipada

Sobre las diversas publicaciones que se dieron en las redes sociales, sobre que la sala de aislamiento de la unidad de terapia intensiva que se construyó para el tratamiento de posibles casos de coronavirus en Tarija, estaría sin el equipamiento necesario, el director del hospital San Juan de Dios Jorge Morales, salió a desmentir tal aseveración, ya que aparte de tener los equipos necesarios para estar tratado al sacerdote que dio positivo para covid 19, en los siguientes días se recibirán más equipos.

“Es increíble cómo se genera información maliciosa, de que habría falta de equipamiento, de capacitación, lo cual no es cierto, ya que venimos trabajando en esta unidad, más de 15 días, por eso es que la tenemos totalmente implementada”.

Se tienen 14 camas de terapia intensiva a la fecha, en los siguientes días llegarán más de estas, ya que se adquirió 33 de este tipo, como también una sala de aislamiento, un laboratorio nuevo, equipos de rayos X, entre otros.

Por lo que para Morales, se tendría casi completo el equipamiento, pero en las siguientes 3 semanas, les llegarán 3 hospitales móviles del ejército de los Estados Unidos, que están siendo construidos a pedido, los que tendrán 10 camas totalmente equipadas.

Todo este trabajo se está haciendo para aplacar cualquier tipo de caso que les pudiera llegar, pero también la gobernación, en el campo ferial, instaló una sala de aislamiento con 85 camas, con lo cual se puede demostrar que se está trabajando dentro de las posibilidades que se tienen.

“Yo me atrevería a decir, que estamos haciendo más de lo que deberíamos hacer, ya que es una suma de esfuerzos y voluntades de muchas personas”, afirmó el director del hospital San Juan de Dios.

Como a su vez Morales ratificó la información de que no murió el sacerdote Calderón que está internado en la sala de terapia intensiva del coronavirus, donde está en constante vigilancia, se tiene los médicos suficientes y el personal también que se necesita para esta zona.

Ya que el sacerdote actualmente está con toda la medicación y cuidados necesarios para que su cuadro pueda evolucionar de buena forma.

A la vez pidió a la población de Tarija, el certificarse de la información que tienen antes de compartirla por las redes sociales, ya que hay fuentes fidedignas tanto en el hospital San Juan de Dios, como en el Sedes, que realmente pueden darles los datos que son totalmente verificados.

Sobre las 46 personas que están en aislamiento, por haber tenido algún contacto con este sacerdote u otras personas con posibles síntomas de coronavirus, Morales explicó que estos pacientes, desde el día que se enteraron de estos posibles casos, se inició su trabajo con la gente que estaba cercana a estos.

Ya que la parte de trabajo del Sedes fue ardua, teniendo que alargar sus horas de investigación hasta la noche, para lograr obtener los contactos con los que estuvo esta persona, viendo quienes tenían algún compromiso epidemiológico y hoy se sigue trabajando en este aspecto.

Al momento no se tiene otros pacientes que hayan presentado alguna sintomatología grave, pero hay algunos que están con tos, fiebre, pero no pasan de eso, a ser más evidente para un caso de coronavirus y estas 46 personas están en cuarentena en sus mismos domicilios y solo estaría internado el paciente 0.

Morales explicó que se necesitan reactivos para las muestras de posibles casos, pero se tiene el compromiso de que se concluya con la instalación de un laboratorio equipado completamente para este tipo de casos, pero en los siguientes días también llegara un laboratorio exclusivo para tomar las muestras del coronavirus.

El cual tendrá todos los elementos que se necesiten con un probable paciente con coronavirus, como ser que va a tener gasometría, orina, entre otros, manifestó Jorge Morales.

A la vez se espera que a partir de la próxima semana, se cuente con todo el material necesario, para poder hacer las pruebas necesarias para confirmar o negar un caso de coronavirus.

Para concluir Jorge Morales pidió a la población no ir a los hospitales por alguna dolencia o consulta, ya que para ello existe el 160 y el 168, como también que no se desesperen si no le atienden en ese mismo momento, ya que es mucha la gente que está llamando en ese mismo momento, por lo que sigan intentando hasta que les acepten su llamada.

