Paciente “0” mintió sobre su encuentro con personas con COVID19

El médico de turno de PROSALUD del barrio SENAC, Víctor H.A. nos indicó que en horas de la tarde de este pasado sábado, ingresó un paciente de 62 años a este centro de salud, por un aparente dolor abdominal, el cual al momento de hacerle las preguntas de rigor, explicó que no viajó a ningún lugar, ni tampoco recibió alguna visita que hiciera pensar que tuviera algún enlace epidemiológico para sospechar de que se tratara de un caso de coronavirus.

Por lo que en primera instancia se conoce que, el martes de la pasada semana, este hombre fue al hospital San Juan de Dios, donde le dieron analgésicos y algo para el dolor estomacal.

“Posteriormente al sentir mejorías fue a una clínica privada el pasado viernes, donde al igual que en el hospital San Juan de Dios, se le dio antiespasmódicos y analgésicos y eso fue todo lo que se le hizo”. Explicó el galeno

Llegando a PROSALUD de SENAC, este domingo con el personal de bomberos con un fuerte dolor del estómago, por lo que al no tener un antecedente de sus atenciones, se le hizo un triaje para evaluar su situación, donde había fiebre alta, estaba taquicárdico, con respiración rápida y entre cortada.

Por lo que se le volvió a consultar si es que no tuvo algún viaje o visita del exterior y a ambas preguntas sus respuestas fueron no; pero después de una hora después de recibir al paciente, se le diagnosticó como una neumonía grave, ya que no había algún nexo epidemiológico de que sea un caso probable de coronavirus, comentó Víctor H.

Al paso de una hora y media más, se acercaron amigos del paciente, los cuales indicaron de que viajó hace 16 días atrás al exterior y que también tuvo una visita unos días atrás, el cual dio positivo para coronavirus en la ciudad de Santa Cruz.

En ese sentido a partir de esta declaración, es que se cerraron completamente las instalaciones de PROSALUD de SENAC, no se dejó que ingrese o salga nadie, se aisló a los pocos pacientes que estaban en este centro de salud y se corrió con el protocolo de un posible caso de coronavirus.

“Y una vez que se tuvo toda la sintomatología y el nexo epidemiológico, lo que hicimos fue llamar a la epidemióloga del Sedes, la cual sacó la muestra y se retiró; posteriormente a eso se llamó al Semat, los cuales no indicaron que sólo hacen el traslado, pero no tienen nada que ver con la internación del paciente”, informó el médico de turno de PROSALUD.

Se lo derivó donde una doctora, la cual vio que el paciente estaba delicado, por lo que desde la jefatura médica de este centro médico se llamó al Sedes, para hacer el traslado, ya que PROSALUD no cuenta con las condiciones para hacer el tratamiento de un paciente con estas características.

Al momento desde PROSALUD se está manejando este caso, como sospechoso para coronavirus, hasta tener los resultados, ya que todo encuadra para esta enfermedad, por lo que al momento están esperando que se emita el resultado desde el laboratorio especializado del interior del país, enfatizó Víctor H.

A este galeno le extraña que al momento hay varios lugares donde llevarlo, pero al momento no conocen donde podrían llevar a este paciente que al momento continua en el centro de salud de SENAC.

En ese sentido siguen a la espera de que los trasladen al paciente, el cual está con una evaluación médica estacionaria, pero puede tener una taquicardia y ponerse peor, ya que está con el ritmo cardiaco elevado y con insuficiencia respiratoria a pesar de que está con mascarilla.

Por lo que de un momento a otro podría empezar a descompensarse y no se puede esperar hasta la última hora para tomar cartas en el asunto.

“Por lo que nosotros desde el sábado estamos insistiendo que por favor, por humanidad se haga el traslado del paciente”, arguyó el médico de turno de PROSALUD.

Es así que apela a la solidaridad de los médicos, para que se pueda agilizar de una vez su traslado al hospital San Juan de Dios, para generar seguridad en su vida del paciente.

Como también está a la expectativa de los resultados de su prueba, que llegarán el día de hoy, lo cual depende de la disponibilidad para sacarlo del laboratorio que está haciendo este trabajo; pero de igual forma, todo el personal que tuvo contacto con el paciente, se aislaron en este centro médico hasta conocer sobre los resultados, concluyó Víctor H.

Marco Vilte / Andaluz

