Estudiantes tarijeños varados en Sucre piden ser evacuados a Tarija

Tras el anuncio de la presidenta Jeanine Añez, declarando una Cuarentena Total en Bolivia, como medida de prevención ante la presencia del Covid-19 en Bolivia, y para evitar su propagación, 60 estudiantes del Departamento de Tarija; oriundos de las ciudades de Yacuiba y la Capital Tarija, se encuentran varados en Sucre, donde realizan sus estudios universitarios, atravesando penurias económicas.

Recordemos que el Decreto 4200, impide también la circulación interdepartamental de vehículos, principal motivo por el cual los estudiantes tarijeños no pueden regresar a sus respectivas regiones. “Los estudiantes piden a las autoridades, buses o vuelos solidarios para retornar a sus ciudades de origen”, aseguró la periodista tarijeña radicada en Sucre, Viviana Saavedra; quien coadyuva a que estos jóvenes puedan regresar a sus hogares.

Mediante una video difundido por la Página Digital de Información “Go Comunication”, se pueden escuchar algunos testimonios sobre la triste situación que atraviesan los estudiantes, quienes aseguraron que fueron desamparados por las autoridades universitarias, y gubernamentales. “Cabe recordar que, en la ciudad de Sucre estudian varios jóvenes y señoritas de gran parte del País, quienes se encuentran en similar situación”, manifiesta Saavedra.

Algunos testimonios de los jóvenes estudiantes:

-Gabriel Yolaoz Loayza Tacachiri; estudiante de la carrera de Enfermería, indicó que su situación es lamentable debido a que en este momento no cuenta con recursos económicos, ni familiares a quienes pueda acudir en la ciudad de Sucre: “Mi familia tampoco cuenta dinero para poder enviarme ya que no están trabajando (Por la cuarentena) (…) Mi petición (a las autoridades) sería que nos puedan otorgar un bus para poder regresar con nuestras familias”.

Fue claro al explicar, que la razón por la cual él no pudo viajar antes de la “cuarentena”, era porque no contaba con dinero. “Cuando mis padres pudieron depositarme para que vuelva a mi hogar, ya habían dado la cuarentena total”; indica el joven estudiante, oriundo de la Región del Chaco.

-Carmen Rocío Condori Camacho, estudiante de la carrera de Laboratorio Clínico, asegura encontrarse en una situación “apretada” económicamente, motivo por el cual no puede abastecerse. “La razón por la que no viajé hasta la ciudad de Yacuiba, es porque no sabía que se iba alargar tanto tiempo la cuarentena, y pido a las autoridades que nos puedan ayudar con el envío de un bus para volver a nuestros hogares, o al menos víveres para que podamos sobrevivir”.

En el caso de Fabiola Guzmán, estudiante de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, es más complicado, debido a que ella vive sólo con su hija, alegando no tener más familiares en esa ciudad, y tampoco contar con recursos económicos para poder sobrellevar dicha cuarentena. “No pude viajar a su debido momento porque yo me encontraba haciendo mi práctica, y además no contaba con el dinero para poder viajar”

“Estamos preocupados por esta situación, porque se nos está acabando los víveres, y el dinero, y nuestros padres tampoco nos pueden mandar porque no están generando ingresos (…) Estamos con depresión y ansiedad lejos de la familia, es por eso que pedimos el apoyo de las autoridades para que puedan habilitar buses solidarios para los estudiantes que atravesamos por esta situación”.

Nadia Arenas, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, califica la situación como desesperante debido a que se le agotan los recursos para poder sobrellevar esta cuarentena. “No tengo a ningún familiar a quien pueda pedir ayuda en esta ciudad, a verdad es que me encuentro sola (…) Pedimos a las autoridades que nos ayuden a regresar a nuestro lugar de origen, o que nos puedan colaborar económicamente”, indica la joven yacuibeña.

Aclaró que la situación por la que ella no pudo viajar en su respectivo momento, fue porque debía concluir un proyecto que tenía pendiente. “Además se había anunciado que las materias se retomarían de manera virtual, y allá en Yacuiba, no tengo acceso a internet, por eso decidí quedarme para poder cumplir con mis deberes académicos”.

Eugenia Rojas, quien asegura que los estudiantes tarijeños en Sucre, ya no tiene recursos para subsistir, por tal motivo pide a las autoridades de Yacuiba, municipio al que pertenece, que puedan enviar buses o vuelos solidarios. “Pedimos a las autoridades de Yacuiba que puedan ayudarnos, porque las autoridades de Sucre, prácticamente no nos dan ninguna solución”.

A continuación, la lista de los estudiantes tarijeños varados en Sucre:

1.- Gabriel Rojas Clemente. C.U. 12-3209. Carrera: Electricidad.

2.- Carla Rojas Clemente. C.U. 06-11639. Carrera: Contaduría Pública.

3.- María Rojas Clemente. C.U. 38-3214. Carrera: Farmacia.

4.- Jhony Bladimir Armata H.

5.- Rómulo Choque Martínez.

6.- Vaneza Karen Nina Apaza C.U. 57-2535. Carrera: Ing. Petróleo y Gas Natural.

7.- Norberto Oña Ordoñez C.U 76-6890. Carrera: ingería mecánica.

8.-Jorge Daniel Asevo Mezza. C.U 19-1563. Ing. Mecánica

9.-Bladimir Oña Ordoñez C.U. 09-5318. Carrera idiomas.

10.- Juan Carlos Garnica C.U 24- 3542. Carrera: Construcción Civil.

11.-Lizbeth Kelli Michaga. C.U 07-14902.

12.- Faviola Guzmán Torrez. C.U 38-2641 Farmacia.

13.- Nadia Elina Arenas Rengifo. C.U. 37-2538.

14.- Rene Gustavo Torrez Jerez. C.U 45-1438

15.- Amalia Jerez. C.U 83-228

16.- Jordi Gabriel Colodro. C.U 44-1151

17.- Edmundo Daniel Hoyos Ramos. C.U 67-1618.

18.- María Fernanda Condori. C.U: 04-7278. Enfermería.

19.-Carmen Rocío Condori C.U 14- 4192.

20.-Lizet Cruz Soto. C.U 14-4736

Luis Carlos Salazar Valda CU: 107- 126. Carrera: Gastronomía.

22.- Joan Wilson Castro Torrez. C.U.02-9106. Carrera: odontología.

23.-Juan David Claros Bernal. Cu:57-3045. Carrera: petróleo y gas natural

24.- Wilma Sara Mamani C. U. 67-1614 Carrera. Kinesiología.

25.- Leydi Torrez Valverde.

26.- Marisol Clarisa Delgado Vega CU: 14-4319. Carrera de Laboratorio Clínico.

27.- Abel Franz Silva H.CU:78-474. Carrera: Ing. Electrónica.

Mary Garrado Avalos. Carrera: bioquímica. CU: 33-3131.

29.- Karen Mercado Escobar. CU: 45-995-

30.- Rómulo Choque Martínez. C.U. 33-1764 Carrera: bioquímica.

31.- Gabriel Yolaoz Loayza Tacachiri. CU. 04-7508. Carrera: enfermería.

32.- Ernesto Kevin Alfaro Ortega. C.U 67-1688.

33.-Rosalina Belén Laime Guarayo. C.U.26-2061. Carrera: informática.

34.-Maribel Karen Delgado Vega. C.U 14-4499. Carrera: laboratorio clínico.

35.- Gabriel Yolaoz loayza Tacachiri: C.U 04-7508. Carrera: enfermería.

36.- Marina Laime Guarayo. CU 04-6332 Carrera: enfermería.

37.- Mirtha Laime Guarayo. C.U 05-9058. Carrera: Adm. de empresas.

38.- Maura Evelin Condori Guarayo CU: 33-3891. Carrera: Bioquímica.

39.- Rodrigo Tapia Caballero. CU:37-1852. Carrera: ing. Industrial.

40.- Héctor Jhonny Guerrero Guerrero CU: 79-864, carrera Bio-imagenología.

41.- Marbel Yessenia Murguía Villalba CU: 79-759, carrera Bio-imagenología.

42.- Arianne Murguia Villalba CU: 01- 20564 carrera Medicina.

43.- Franz Álvaro Quispe Altamirano CU 67-2123 carrera kinesiología y fisioterapia).

44.- Sergio Eduardo Ruiz Ordóñez CU 49-4094.

45.- Ana Lisbeth Flores Farell CU 67-1903. Kinesiología y fisioterapia.

46.-Carmen Rocío Condori Camacho. C.U: 14-4192. Carrera: Laboratorio Clínico.

47.- José Elías Franco Ibarra. Cu: 111-313. Carrera: Ing. en Ciencias de laCcomputación.

48.- María Soledad Valdez Iñiguez CU. 33-3917. Bioquímica.

49.- Eber Alex Bautista Inclan, carreraI Ing. Mecánica CU: 19-1251.

50.- Sandro Méndez Serrudo. CU: 99-45 Carrera: Biología.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet