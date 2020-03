Sacerdote con síntomas de COVID19 está internado y se esperan pruebas para confirmar o descartar el caso

El Sedes (Servicio Departamental de Salud) espera resultados de las muestras del paciente con neumonía que se encuentra internado en la clínica Prosalud, es probable que tenga el coronavirus, sin embargo, se cumplen todos los protocolos en su cuidado.

El paciente fue llevado desde la Orden de Franciscanos por los bomberos, “se ha diagnosticado una neumonía, con una alta probabilidad de que puede tratarse del Covid”, informó el Director del Sedes, Paul Castellanos Zamora.

Se trata de un sacerdote que seguirá en Prosalud, no podía ser llevado a otro lado, estará el tiempo necesario, si se mejora será tratado ahí, se efectuarán este lunes las desinfecciones necesarias de los ambientes, según Castellanos.

Además todas las personas que tuvieron contacto con el enfermo, cuyo número no fue precisado, fueron aisladas para los estudios y análisis correspondientes y evitar la propagación del coronavirus, si es que fuera el caso.

Inmediatamente internado el Sedes tomó la muestra del paciente y se vio todos los bloqueos en el marco de los protocolos, precisaba una atención más especializada, se buscaron unidades de terapia intensiva por si era necesario, no se encontró.

Esta unidad del hospital, especial para el Covid 19, comenzará a funcionar desde lunes o martes, se trabaja en habilitar una cama donde será llevado si es necesario, dijo al recordar que el Sedes pidió a clínicas y hospitales habilitar estas unidades.

El paciente está bien atendido, hay dos médicos internistas altamente capacitados para su cuidado, es probable que se haya contagiado en Cochabamba, donde estuvo hace 15 días, de uno de su misma congregación que haya dado positivo.

“Por eso hay la sospecha”, informó Castellanos al asegurar que se hacen todas las evaluaciones a las personas de su cercanía, para evitar cualquier posibilidad de propagación, pidió cooperación a la prensa de dar la información correcta.

Admitió que no es fácil implementar el sistema, se compraron las camas especiales en el predio contiguo al hospital, sin embargo, faltan las conexiones en las que se trabaja y esperan terminar en cuestión de horas, de acuerdo a la autoridad.

El director del Sedes, al felicitar a los bomberos, a la Policía, por su cooperación, e informar que hay dos laboratorios instalados, dijo que se esperan los reactivos que probablemente lleguen esta semana, volvió a pedir no alarmar a la gente con desinformación.

Obispo Antonio Bonifaz no volvió a visitar Tarija desde el 12 de diciembre del 2019

Este medio de comunicación con la responsabilidad que le caracteriza, en comunicación telefónica con el Monseñor Jorge Saldias máxima autoridad eclesiástica de la diócesis de Tarija, al ser consultado si el obispo Antonio Bonifaz habría visitado en los últimas semanas nuestro departamento, manifestó. “El pertenece a la diócesis de “Concepción” en el departamento de Santa Cruz de la Sierra y la última vez que el monseñor Antonio Bonifaz estuvo en Tarija fue el 12 de Diciembre del 2.019 para la posesión de la nueva autoridad de la iglesia católica tarijeña y despedida del obispo Javier Del Rio”, enfatizó.

Luego, el obispo Saldias fué claro al decirnos, “Si el obispo Antonio Bonifaz tendría que llegar a nuestra ciudad con cuestiones particulares, no necesariamente tendría que saberlo yo, pero si algún miembro de la iglesia católica tendría que oficiar una misa, ahí, si, tiene que tener conocimiento el obispo de la diócesis de Tarija, pero que yo sepa oficialmente, el no estuvo en el departamento”, añadió la autoridad de la iglesia católica.

En el final el monseñor Jorge Saldias dijo: ”yo aprovecho esta oportunidad para dirigirme a las autoridades, a la población, a las familias que, yo no tengo ninguna información que el obispo Antonio Bonifaz haya estado en Tarija en las últimas semanas, ¡ eso debe quedar bien claro !, por lo que pido a la población tarijeña, se quede tranquila”, reiteró, al tiempo de advertir que, quizá haya existido una confusión entre el Valle de la Concepción de los viñedos de Tarija y “Concepción” del departamento de Santa Cruz”, culminó nuestro entrevistado.

Párroco de El Valle aclaró que no llegó padre sospechoso de Covid-19

El párroco de El Valle de La Concepción, Uriondo, Anibal Álvarez, a través de un audio enviado a emisoras católicas, aclaró que no se supo de ningún padre ahora sospechoso de coronavirus, que haya dado misa en la comunidad de Calamuchita.

“Como padre en mi sana conciencia y saber, no tengo ningún conocimiento”, afirmó el Párroco al admitir que la misa en Calamuchita el 15 de marzo se llevó adelante oficiada por el Obispo Jorge Saldías y su persona, la misa en Muturayo se suspendió.

“Si algún otro padre vino o no vino, no lo sé, no tengo ninguna información, si alguna familia lo invitó es responsabilidad de ella”, agregó al pedir no dejarse llevar por la desinformación y pidió ánimo ante los problemas que sobre lleva la población.

Por las redes sociales, especialmente el sábado por la noche, se especuló con la versión de que el padre con coronavirus detectado en Concepción, Santa Cruz, en días pasados estuvo en Tarija, oficiando incluso una misa, que según el párroco, no es verdad.

