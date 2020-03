Las medidas que las autoridades tarijeñas tomaron hasta el momento para atender la emergencia sanitaria

No solo las malas noticias diarias de la aparición de nuevos casos en departamentos aledaños, como Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y un poco más lejos, La Paz. También han trascendido buenas noticias, como por ejemplo, que en Oruro no han aparecido en toda la semana más casos de contagio, y que, en nuestro departamento, aún no hay casos confirmados (hasta el cierre de esta edición).

A pesar de las indisciplinas, que no dejan de estar presentes en cualquier población, respecto al cumplimiento de las medidas nacionales de cuarentena total, como las departamentales y municipales, los constantes controles realizados por las fuerzas del orden y las iniciativas locales, han logrado mantener en cero el contador de contagiados por coronavirus.

Medidas del gobierno municipal

Uno de los problemas más acuciantes en el respeto a la cuarentena total, ha sido la afluencia indiscriminada y masiva de los ciudadanos a los mercados y centros de abasto, para avituallarse de productos de primera necesidad que pudieran escasear. Esto provocó dos situaciones negativas no menos importantes: por un lado, la aglomeración, que resulta un buen caldo de cultivo para la propagación de la pandemia; y por otro, la “viveza” de comerciantes insensibles que subieron desmedidamente los precios a los productos, fueran o no de primera necesidad, e incluso ocultaron mercancía para hacer subir su valor, a fin de beneficiarse mediante la desesperación de sus coterráneos.

Esta situación fue atacada por el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija mediante iniciativas puntuales y bien pensadas.

El “Bus Solidario”

El viernes pasado comenzó a prestar servicios el llamado “Bus Solidario”, que consiste en la entrega de alimentos a las familias de escasos recursos de los barrios de la capital. “Se ha visto de trabajar con el concepto del Bus Solidario el día viernes, llegaremos a los barrios, y llevaremos una ración de alimentos para las familias”, había informado la Secretaria Municipal de Desarrollo Productivo y Económico, María Elena Bautista.

Estos buses llegarán a todos los barrios de la capital tarijeña según un cronograma de distribución que será socializado con las directivas barriales, desde donde coordinarán con cada vecino que tenga necesidad de avituallarse y sus circunstancias no se lo permitan.

En el primer día de funcionamiento, la gente beneficiada agradeció este gesto humanitario de la alcaldía tarijeña y en las redes sociales comenzaron los pedidos de información para solicitar que el “Bus de la Solidaridad” llegue a sus barrios.

Subgobernación de Cercado dispuso la distribución de canasta alimentaria a domicilio

Para las personas de la tercera edad, que reciben el beneficio de la “canasta básica alimentaria”, fue un alivio saber que se les iba a llevar hasta su casa la “canasta” con alimentos de primer orden. Esta iniciativa surgió de la necesidad de proteger a este sector vulnerable de la sociedad, toda vez que el virus presenta más mortalidad en ese rango de edades. Por ello se armó un call-center, donde el adulto mayor o algún familiar de este puede llamar y allí dicta el número de carnet del beneficiario, para verificar cuántas canastas le deben o si ya recogió las que le correspondían y poder llevarles los productos directamente a su domicilio.

Hubo dificultades y quejas durante los primeros días, a lo que el Subgobernador de Cercado, Jhonny Torres, respondió: “El problema de la canasta es que se tienen 22500 adultos mayores activos y 1500 en espera, con lo que se sobrepasarían los 25000 ancianos del departamento de Tarija, lo cual conlleva un enorme problema, ya que no se puede tener un grupo de whatsapp de 25000 personas; pero sí se puede tener grupos de 250 adultos mayores, que nos llevaría a la situación de 90 a 100 grupos”. La autoridad pidió a los abuelitos tener paciencia y por ningún motivo salir de sus casas, porque se está trabajando para cuidarlos.

Bus de la Salud

Esta es otra delas iniciativas ponderables de la alcaldía de Tarija. Al igual que el bus solidario, en esta modalidad se llegará a todos los barrios de la ciudad capital, pero llevando personal de salud, que atenderá casos de enfermedades en los propios domicilios y trasladarán a personas afectadas por problemas renales, cardíacos y otros a centros de salud para sus respectivos tratamientos, además de que llevarán orientación a la población acerca de las medidas sanitarias anti contagio.

Ferias de abasto en todos los distritos

El Secretario Ejecutivo de la alcaldía tarijeña, Diego Ávila, anunció que se realizarán ferias de abastecimiento de productos básicos en toda la ciudad: “Los días de distribución y expendio de los alimentos, en los 13 distritos de la ciudad son los días martes, jueves y viernes, en esos días va a haber en todos los distritos, puntos de abastecimiento”, informó.

La medida busca descongestionar los principales centros de abasto de la ciudad, permitiendo que los vecinos cuenten con una opción de avituallamiento de productos de primera necesidad en sus propios territorios, sin necesidad de movilizarse a los lejanos mercados. Esto es muy beneficioso, sobre todo, para los habitantes de las periferias.

Medidas tomadas por el Gobierno Departamental

La gobernación no se quedó detrás, en la tarea de proteger la salud del pueblo. También tomó medidas importantes que, hasta este punto, están dando ese resultado de cero contagiados en el territorio.

Implementación de una sala de terapia intensiva exclusivamente para el tratamiento de la Covid-19

Se habilitó la sala de terapia intensiva exclusiva para el tratamiento de posibles pacientes que presenten el coronavirus. Esta sala se encuentra aislada en el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), y respecto a su equipamiento, el Gobernador, Adrián Oliva, manifestó: “Gran parte de estos equipos ya están en Tarija para atender la salud de nuestro pueblo”.

Para habilitarla, el gobierno departamental adquirió 33 camas de terapia intensiva con respiradores totalmente equipados, de una marca suiza. Con estos equipos se duplica la capacidad que actualmente tiene Tarija para atender a pacientes en terapia intensiva, para el uso de esta se actuará cumpliendo con los protocolos de salud, separando los pacientes que tienen coronavirus.

Control con cédula de identidad para ingresar a los mercados

Cumpliendo con la medida nacional de que se dote un día a la semana para salir a hacer mercado una persona por familia, cuyo último número de su cédula coincida con el día que le corresponde realizar tales menesteres, la gobernación impulsa el cumplimiento de esta medida, apoyando en el control de entrada a los centros de abasto.

“Rige el cumplimiento a ciertas restricciones, las que terminan el carnet de identidad en 1 y 2, los días lunes, 3 y 4 para el martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 los jueves, 9 y 0 para los viernes, solo estas personas podrán ingresar a los mercados municipales”, señaló Elizabeth Santos, responsable de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), instancia nacional que también está velando por el cumplimiento de las normativas.

Estas son algunas de las medidas aplicadas en nuestro Departamento de Tarija, mediante las cuales se espera frenar un poco la indisciplina social que podría desembocar en el escenario menos querido: la aparición de casos positivos de contagio por coronavirus en nuestro territorio.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen su rol de vigilancia en las calles, a fin de que se cumpla con la cuarentena total, a pesar de que algunos inconscientes se empeñan en violarla

