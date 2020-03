Surgen quejas por números habilitados para la entrega de la Canasta Alimentaria del Adulto Mayor

Las redes sociales estallaron después de que El Andaluz publicara una nota en la cual la subgobernación habilitara dos números para que la población se comunique y pueda recibir información sobre la entrega de la canasta alimentaria para el adulto mayor, Maribel F. expresó que no le contestaron “ Yo llamé más de 30 veces para que vengan a dejar la canasta del adulto mayor y no contestan nada” mientras que Viviana M. escribió “Dijeron q no están entregando porque se entró en cuarentena total”.

La población demostró su molestia por redes sociales, debido a esto El Andaluz se comunicó con el subgobernador de Tarija, Jhonny Torres para aclarar las quejas de la población.

Torres indicó que se tienen habilitados seis líneas y ya no las dos que funcionaban en un principio.

También dijo que se está entregando la canasta de la gestión 2019 porque la ley le impide hacer entrega de la actual gestión.

En cuanto a la falta de atención el subgobernador de Tarija dijo que se debe a que reciben más de mil llamadas al día, además que llaman en horario donde no atienden, debido a las disposiciones nacionales solo atienden de 7:00 am. A 12:00 pm.

El día de ayer se entregaron 250 canastas.

Torres explicó que para evitar aglomeraciones no entregan por barrio ni por orden alfabético, entregan acorde a las personas que llaman, piden a la población llamar a los números en los horarios establecidos para recibir la canasta del 2019.

Los números son:

62854013-62854014-62854015-62854016-76194491-67373416. Estos números solo funcionan para llamadas.

También existe un número para llamadas de Whastapp 63790483.

Lo que ahora le preocupa al subgobernador de Cercado es qué va a pasar con la canasta 2020, ya que si ahora la licitan, durará este trabajo 60 días, o sea abril y mayo, para recién empezar a repartir en junio, julio, agosto, septiembre quizás.

“Pero es una preocupación que el desempleo en Tarija, está subiendo a más del 30 por ciento en Tarija, es gente desempleada está dentro de su casa en la cuarentena, de qué sirve que haga esta medida de no salir a la calle, si no tiene nada qué comer o se le van a acabar los recursos dentro de la casa. Ya que es diferente que uno de la familia salga a comprar los alimentos a que no se tenga dinero para comer”, enfatizó Jhonny Torrez.

Por lo que la canasta puede ayudar en este momento, para pasar esta grave situación de desempleo que se vive, porque el 80 a 85 por ciento de los adultos mayores viven dentro de una familia extendida, es decir viven con los hijos, otros con los nietos y los hijos, entre otras cosas.

Y hay un 15 por ciento que viven solos, por lo tanto de ser así, sería muy favorable la inyección de una canasta mensual o en caso de ser dos los ancianos, dos bolsas de estos alimentos para que durante esta época dura que se está viviendo, sea más pasable con alimentos en el estómago, concluyó Jhonny Torrez.

Hay que recordar que Tarija, es uno de los pocos departamentos, donde se les entrega una canasta alimentaria grande a los ancianos de manera mensual, como también a los discapacitados.

