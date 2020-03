Cuatro indocumentados argentinos fueron deportados

El director de Migración Yacuiba, José Daza, informó la situación de extranjeros indocumentados que ingresaron por pasos ilegales en la frontera, algunos de ellos fueron detenidos en la ciudad de Villa Montes y trasladados hasta la oficina de San José de Pocitos. “Hay que ponderar el trabajo de Interpol Yacuiba y Villa Montes, nos han traído a tres sujetos en condición de indocumentados en nuestro país, posteriormente se devolverá a dos argentinos, no podemos hacer salidas obligatorias en virtud al estado de emergencia que se encuentra la República Argentina y Bolivia”, señaló.

El sábado permanecían en Migración, dos argentinos y venezolano, que fueron detenidos en Villa Montes por efectivos policiales. “A las 11 de la mañana me notificaron de Interpol, estos efectivos no tienen descanso, hay denuncias de muchos venezolanos, algunos vienen en carácter de refugiados y no hay mucho que hacer”, explicó.

Daza afirmó que el venezolano detenido ingresó hace unos días por la frontera, por lado de un cementerio.

Los arrestados son jóvenes “trotamundos”, que venden artesanías o realizan piruetas en los semáforos. “Son hippies, estamos coordinando con Interpol y el Comando para hacer un operativo exclusivo, para los hippies en nuestra ciudad”, detalló.

Ayer domingo se confirmó que fueron cuatro los ciudadanos argentinos devueltos a su país desde la frontera de San José de Pocitos, respecto al venezolano no se brindaron mayores detalles.

