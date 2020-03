Políticos renuncian para tener tiempo para sus campañas de reelección

El asambleísta departamental por el municipio de Yacuiba de la Región Autónoma del Chaco, Wilman Cardozo, presentó su renuncia irrevocable el día de ayer ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), con el fin de candidatear con otra sigla diferente a las anteriores elecciones. Son tantos los partidos por los cuales fue candidato que es difícil llevar la cuenta.

En la misiva dirigida a la ALDT, Cardozo explica que la renuncia tiene la finalidad de ejercer sus derechos políticos, para participar de los procesos electorales nacionales.

“Demostrando mi ética política para con la Institución y departamento, no me queda nada más que agradecer los años que tuve la oportunidad de servir a Tarija y compartir tan noble función junto a mis compañeros asambleístas” redactó en su carta de renuncia Cardozo.

En las anteriores elecciones Cardozo fue candidato a Senador por Carlos Mesa, en la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) también militó en otros partidos como PAN-Bolivia MNR, n su trayectoria no se quedó fiel a un solo partido.

El discurso y gestión de la presidente Jeanine Áñez Chávez, muestran el camino correcto para la recuperación de la democracia en Bolivia, afirmó Wilman Cardozo Surriabre, asambleísta departamental por el Chaco cuando se cambió de bando y dejó a Mesa por Añez.

Dijo que Áñez asumió el mando del país, el 12 de noviembre de 2019, en medio de una gran crisis política y social, luego de la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma, el 10 de noviembre de ese año.

Sin embargo, acotó, tanto el gobierno transitorio constitucional de Áñez, así como la recuperación de la democracia con la convocatoria a elecciones generales el 3 de mayo, no hubiera sido posible sin la postura firme de Carlos D. Mesa Gisbert, candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones fraudulentas del 20 de octubre de 2019.

“El discurso de la presidente Áñez muestra una buena gestión en corto tiempo, que cumple con el encargo y aspiraciones del pueblo boliviano para recuperar la democracia, con elecciones libres, confiables y transparentes el 3 de mayo”, señaló Cardozo, para acotar que “brindamos nuestro total apoyo desde el sur del país”.

Su carrera política empezó como dirigente universitario (1990 – 1995), luego fue vicepresidente cívico de Tarija (1996-1999) donde recibió los beneficios del neoliberalismo, llego al congreso nacional como diputado del MIR (2002-2005), luego se pasó a Podemos partido de Tuto y nuevamente fue diputado (2005-2009) y últimamente asambleísta departamental por la agrupación Todos.

Estuvo envuelto en varios escándalos, uno de los últimos fue las denuncias de corrupción y nepotismo al interior del Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) que depende de gobernación de Oliva y es la cuota de poder que el maneja desde que logro ser asambleísta por el chaco tarijeño.

Con estas credenciales, queda claro que Carlos Mesa echó por los suelos su idea de renovación en la política, apuesta por políticos duros y de una cola de paja de larga data.

En conferencia de prensa, el candidato a diputado por la alianza Juntos, Mario Cavero, en compañía de representantes de la agrupación ciudadana Tarija Para Todos (TPT), presentó su renuncia irrevocable al Concejo Municipal de Yacuiba.

El exconcejal, señaló que en ningún momento fue expulsado de TPT y que solicitó una licencia a la agrupación, para poder participar como candidato en las elecciones generales del 3 de mayo. “Una decisión que demuestra que tenemos una relación íntegra con el equipo de TPT”, dijo Cavero.

Asimismo, refirió que antes de aceptar la invitación de Juntos, estaba trabajando con TPT en un proyecto nacional que no logró concretizarse. “Esa invitación hizo que Mario Cavero pida a Juntos, el poder firmar un documento de adhesión, porque soy gente leal con TPT, soy su representante acá, eso lo logré, pero una decisión creo también y la entiendo, porque la hemos tomado la anterior elección, acertada, de esperar su tiempo para ver cómo se decantan las cosas en política”, agregó.

Respecto a quien estaba como su suplente en el Concejo, Erlinda Urzagaste, manifestó que se reunió anteriormente con ella para tomar, en conjunto, la decisión de pedir licencia al ente legislativo municipal, pero lastimosamente esta situación fue utilizada de manera política con la finalidad de dañar su imagen.

En ese orden, enfatizó que “las reglas del juego” hoy permiten a las autoridades postularse sin tener que renunciar, como ocurre con alcaldes a nivel departamental, asambleístas, diputados y senadores, quienes ni siquiera sacaron hasta la fecha licencia. “Mi decisión, en común acuerdo, fue sacar licencia y volver al Concejo para cerrar con mi informe de gestión, no era otra cosa, no me aferro al cargo, por eso es que hoy fue mi decisión presentar mi renuncia irrevocable para que no se haga daño a la imagen”, acotó.

Finalmente, expresó que la política debe ser utilizada para construir y no así para destruir, ni sembrar saña y odio, como hacen algunos actores “que no tienen otra cosa para decir” y atacan de esa manera.

“El desafío para todos los adversarios políticos, porque para mí no son enemigos, son adversarios circunstanciales, hagan lo mismo”, dijo Cavero en clara alusión a que, al igual que él, presenten su renuncia.

