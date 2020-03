Ya hay 37 casos autóctonos de dengue en Cercado y 692 en todo el Departamento

La jefa de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Claudia Montenegro dio a conocer que son 692 los casos confirmados de dengue en todo el departamento, el porcentaje lo encabeza el municipio de Yacuiba como la zona más endémica, le sigue Caraparí, luego la región de Bermejo y Tarija.

La autoridad epidemiológica departamental refiriéndose a Yacuiba y Bermejo principalmente, manifestó, “en los municipios donde ya es considerada como zona endémica, se realizan acciones periódicas en coordinación con otras instituciones, como las campañas de limpieza, campañas de concientización y educación; en el municipio de Cercado como nos encontramos por primera vez frente a 37 casos que son considerados autóctonos, estamos comenzando estas labores periódicas de prevención.

Igualmente dijo que, “se están tomando acciones todos los días en coordinación con el municipio y técnicos del Sedes a través de los Centros de Salud, donde se está coordinando con Juntas Vecinales para atender a los barrios más afectados, esta semana se trabajó en Villa Avaroa que fue el barrio más afectado por la notificación de casos, se están realizando labores casa por casa y el día domingo se efectuará una campaña de limpieza solamente en ese barrio en coordinación con el municipio para levantar principalmente llantas y otros recipientes que sirven nada más que, para la proliferación de larvas” , acotó la autoridad.

Por otro lado, dijo también, que no se tiene ni un solo caso grave en todo el departamento, se tuvieron que internar a dos pacientes quienes salieron satisfactoriamente de su cuadro, por lo que, no lamentamos deceso alguno por el dengue.

Seguidamente la Autoridad de Sedes manifestó que debido al registro por primera vez de 37 casos autóctonos en Tarija, a partir del 2.021 será considerado como zona endémica el municipio de Cercado, lo que llevará, dijo, a que se realicen limpiezas periódicas durante toda la gestión, no solamente en la época de calor para evitar, prevenir y que podamos controlarlo, si bien es cierto que, no se podrá frenar los casos de dengue pero, se puede controlar, para que no se dé una posible epidemia, culminó Claudia Montenegro.

Médicos recibieron información y capacitación sobre el dengue y el coronavirus

Médicos y personal del sector salud en la ciudad de Tarija fueron capacitados en manejo y asistencia a casos de dengue y coronavirus, en cumplimiento a las políticas de responsabilidad social de la industria farmacéutica, informó Sissi Añez, responsable social de Framacorp.

«Como empresa socialmente responsable nos interesa mucho impulsar este tipo de escenarios donde se pueda acceder a información que pueden compartir profesionales con mucha experiencia y conocimiento a nivel nacional, sobre todo que tienen la experiencia diaria de atención a pacientes de dengue», dijo a los periodistas en rueda de prensa.

La conferencia denominada «La prevención Empieza con la Información» fue impartida la jornada de este miércoles por la doctora Delia Gutiérrez sobre el dengue y por el galeno Elvin Mollinedo sobre el coronavirus.

«Hemos hecho una alianza con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija para llevar adelante esta conferencia y tener a estos dos especialistas para capacitar a los médicos, para que la información adecuada pueda llegar a calmar a la población», agregó y

recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado apostar por la prevención y «la prevención pasa por el acceso a información veraz, confiable y sobre todo poner en práctica todas las medidas preventivas».

