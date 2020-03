Denuncian que congreso convocado por operadores masistas busca “asaltar” la FEDJUVE

El dirigente de Fedjuve, Víctor Azero Espinosa, descalificó el congreso departamental “autoconvocado” por Fejuve Cercado, por considerarlo un intento de “asalto de Fedjuve” por gente que responde a intereses del MAS.

El dirigente de Fejuve Cercado, Windsor Colque, confirmó el congreso autoconvocado para este fin de semana, con participación de las provincias, porque ya pasaron tres años de la actual dirigencia departamental, negó que respondan a intereses del MAS. “Yo no sé a qué están jugando, Fejuve Cercado no está siquiera afiliada en nuestra organización, sus dirigentes no son siquiera dirigentes de sus barrios para tener representación, es una convocatoria ilegal, trucha, no tiene validez”, enfatizó.

Entretanto Colque aseguró que el congreso autoconvocado se hará incluso con delegados de las provincias que llegarán, negó que estén buscando tomar Fedjuve para ponerlo a favor del MAS, en víspera de la elección nacional.

Nuevo Sur

