Califican de “irrisorio” aumento de un boliviano a la renta de los jubilados

El gobierno actual aumentó un 1 boliviano mensual a cada rentista del sistema AFP (Administradora del Fondo de Pensiones) este incremento es considerado insuficiente, fue rechazado y el sector se declaró en estado de emergencia.

Dirigentes de estos rentistas esperan reunirse con la Presidente Jeanine Añez Chávez la próxima semana para ver de modificar este “irrisorio” incremento efectuado de manera inconsulta, de acuerdo a la Dirigente de la Confederación nacional, María Luisa Echart Limachi.

El gobierno de manera arbitraria, sin consultar, nos ha fijado un incremento de acuerdo a la UFV (Unidad de Fomento para la Vivienda) de 1,79 y nos ha aumentado en la compensación de cotizaciones y nos ha quitado, como de costumbre, en el común, nos ha quitado 66. “En realidad hemos quedado con un incremento de 1 boliviano”, reiteró al indicar que este aumento es para este año, a partir de enero, toda la vida los incrementos se han hecho en reuniones de consenso, pero esta vez no”, cuestionó.

En estas reuniones participaban la Confederación de jubilados, del sistema de reparto y de las AFPs, esta vez no se consultó y se dio este incremento mísero, en visto de eso aquella organización declaró estado de emergencia y se movilizó en La Paz.

Los jubilados movilizados están planteando un incremento extraordinario, adicional del 5.7%, porcentaje que sale de que el año 2011 les más de 4% de aumento a los jubilados del sistema de reparto y no nos dieron a nosotros nada, explicó Echart. “El año 2013 les dieron nuevamente a los de reparto y no nos dieron a nosotros nada, estamos plenamente justificados y lo peor es que mencionan en esos decretos a la Ley 065 y después les dan a los de reparto y a nosotros no nos llega nada”, volvió a cuestionar.

“El anterior gobierno no los recibía siquiera, no tenía reuniones con el sector, el dinero acumulado de los trabajadores está siendo manejada por la Gestora, de acuerdo a la nueva Ley, con salarios de 30 mil, 70 mil se les cargo la Renta Dignidad”, sostuvo Echart.

“Ese dinero está derrochándose, compraron sistemas informáticos que se pagaron y que nunca se recibieron, sin embargo, a los verdaderos aportantes, a quienes trabajaron tantos años no se les aumenta un porcentaje real y adecuado. Como creen que con 1 boliviano vamos a estar tranquilos, cómo vamos a estar tranquilos, estamos en emergencia”, reiteró al indicar que el número de rentistas del sistema AFP suman 150 mil y con este aumento son considerados ciudadanos de segunda y tercera

Bono de Discapacidad beneficiará este año a 2.422 personas

La responsable de la Unidad de Política Social de la Alcaldía de Tarija, Graciela Yañez, informó el jueves que son 2.422 personas habilitadas para cobrar este año el bono de discapacidad en esa ciudad. «En esta gestión están habilitadas para el cobro del bono 2.422 personas, las cuales ya están registradas y en esta gestión se tiene un presupuesto cercano a los 7,3 millones de bolivianos para la cancelación del bono», informó a los periodistas.

La Responsable acotó que el bono es de 250 bolivianos por mes, que pueden ser cancelados de forma mensual o acumulando varios meses y cobrado en un solo momento y aclaró que el bono de diciembre del 2019 que no fue cancelado, también se está realizando su pago respectivo en esta gestión. “En la gestión pasada se benefició a 1.700 personas, siendo una inversión de más de 4,5 millones de bolivianos, lo que demuestra que el número de personas que reciben este beneficio va incrementando cada año dentro de la provincia Cercado», aseveró.

El bono se cancela en el mercado de La Loma de 08:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:30.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet