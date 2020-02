Asambleístas piden explicación a la Gobernación por no haber presupuestado recursos para proyectos de prioridad

La Comisión de Hacienda de la Asamblea legislativa, pedirá informe oral a la Gobernación y explique por qué quiere autorización para obtener un crédito bancario de 30 millones de bolivianos y no usa su presupuesto. Además, enviará una Minuta de Comunicación.

En la petición de informe oral estamos preguntando a la gobernación, por qué no presupuestó recursos para los dos proyectos de prioridad, la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas y la conclusión del hospital Materno Infantil, explicó Mauricio Lea Plaza.

Por qué no asignó recursos en su presupuesto 2020 sabiendo que este hospital se iba a terminar en abril, cuestionó el asambleísta al recordar el pedido de la gobernación de autorización para obtener el crédito bancario mencionado.

Obtener un crédito bancario es muy caro, además 30 millones, de un presupuesto de 1.100 millones de la gobernación, es muy fácil obtener, por tanto, la comisión propone, en una Minuta de comunicación, que esta entidad haga modificaciones presupuestarias.

De esa manera se aseguraría el financiamiento y la conclusión de estos dos proyectos de prioridad departamental, “no utilice el recurso fácil del crédito, porque la gobernación está sobreendeudada, no sobre los límites previstos por el Ministerio de Economía”.

Sino respecto el futuro de los ingresos que tienen una reducción drástica que año tras año está registrándose, por tanto, está comprometiéndose ingresos que no van a haber, advirtió Lea Plaza al insistir en la petición de informe oral.

En ese pedido la comisión pregunta por qué la gobernación no presupuestó todos estos recursos, también debe explicar si la planta de tratamiento es proyecto concurrente, si es así, el 1% de recursos previsto por ley, es insuficiente para esta obra.

“No se ha tomado previsiones de la contraparte que debería hacer efectiva la gobernación”, insistió Lea Plaza al indicar que son preguntas que necesitan aclaración, más si se tratan de proyectos prioritarios para la salud de la población.

Las modificaciones presupuestarias, de acuerdo a Lea Plaza, son necesarias para asignar recursos para ambos proyectos que actualmente están en ejecución y que deben concluir este año, para su puesta en funcionamiento y servicio a la colectividad.

Los legisladores también piden a la gobernación tomar las previsiones para el equipamiento del hospital como los ítems para los profesionales que trabajarán, de lo contrario habrá infraestructura sin equipamiento ni infraestructura.

Concejal

El concejal de Cercado, Alan Echart Sosa, espera que la Comisión de Hacienda de la Asamblea legislativa, no ponga en riesgo la conclusión de la planta de tratamiento de aguas residuales, que beneficiará a 30 barrios, ni el hospital Materno Infantil.

“Pido a la Asamblea que tome la decisión”, declaró al referirse a la necesidad de autorización para el crédito bancario de 30 millones de bolivianos para proyectos que son de desarrollo para la ciudad y la provincia.

La planta de tratamiento no es un proyecto cualquiera, no es un colegio, no es un mercado, espero que la Comisión de la Asamblea reconsidere su posición de rechazo a la obtención del préstamo bancario a la brevedad posible, insistió.

Consultado sobre el criterio de que la gobernación debe priorizar los recursos en su presupuesto, Echart respondió que su situación económica no es de las mejores, es una institución golpeada por la crisis y más bien ahora está recuperándose.

Fernando Barral Zegarra

